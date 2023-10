Są wstępne wyniki sekcji zwłok 6-letniego Olka z Gdyni. Poszukiwania jego ojca trwają

Ciało 6-letniego Olka w piątek 20 października znalazła matka chłopca w mieszkaniu na ul. Górniczej w Gdyni i od razu wskazała śledczym, że to jej mąż ma być odpowiedzialny za zbrodnię. Dziecko miało ranę ciętą szyi. W sobotę za poszukiwanym wystawiono list gończy, a także postanowienie o postawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Wstępne wyniki sekcji zwłok 6-letniego Olka. Jaka była przyczyna śmierci?

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk w rozmowie z "Faktem" poinformowała, że sekcja zwłok dziecka odbyła się w sobotę. Potwierdziła też, że znane są jej wstępne wyniki.

- Ze wstępnych ustaleń biegłych wynika, że przyczyną śmierci był wstrząs krwotoczny, współistniejący z niedotlenieniem mózgu w następstwie krwotoku z uszkodzonych dużych naczyń krwionośnych w obrębie rozległej rany ciętej szyi - opisała rzeczniczka. Na razie śledczy nie informują o tym, czy chłopiec miał też inne obrażenia.

Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa. Wystawiono za nim list gończy

Poszukiwania Grzegorza Borysa obejmują teren całego kraju, w związku z wydaniem za nim listu gończego. W piątek o godz. 7 rano mężczyzna był widziany, gdy biegł w stronę Źródła Marii na terenie Lasów Oliwskich. Policja podejrzewa, że może się on ukrywać na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, bo "miał ten teren w małym palcu", a ponadto jest wysportowany i ma doświadczenie w survivalu.

Policja nie ustaje w apelach o przekazywanie wszystkich informacji, które mogą pomóc w zlokalizowaniu Grzegorza Borysa. - Zapewniamy, że każda informacja zostanie przez policjantów zweryfikowana. Apelujemy również, aby nie ujmować mężczyzny samodzielnie, to zadanie dla policjantów. Najważniejsze jest bezpieczeństwo osobiste. Prosimy o zadzwonienie na numer alarmowy 112 - informowała kom. Karina Kamińska z pomorskiej policji. Jednocześnie funkcjonariusze zaznaczają, że mężczyzna może być niebezpieczny i prosi, by się do niego nie zbliżać.