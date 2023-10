Nowe informacje ws. zabójstwa 6-latka w Gdyni. Znajomy rodziny zabrał głos

Od piątku trwają poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa, który jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego sześcioletniego syna. W sobotę prokuratura wydała za 44-latkiem list gończy. Wydano też postanowienie o postawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna jest żołnierzem Marynarki Wojennej. Policja ostrzega, że może być niebezpieczny.

REKLAMA

"Gazeta Wyborcza" podała nieoficjalnie, że zabójstwo chłopca było zaplanowane. Z ustaleń dziennika wynika, że na kilka godzin przed odnalezieniem przez matkę ciała dziecka mężczyzna wyszedł z domu ze sprzętem do survivalu, zabrał również nóż. Według relacji sąsiadów ma on pobliski teren "w małym palcu".

- To trudny teren, są tam jakieś jamy, wąwozy, szanse na znalezienie go są minimalne. Ma ten las bardzo dobrze obcykany, do tego ciężko trenował, potrafił przebiec nawet 40 km za jednym razem. Może szykował już tam sobie coś wcześniej - mówił rozmówca "GW". Z kolei "Fakt" podał nieoficjalnie, że na nagraniu z monitoringu widać mężczyznę biegnącego w piątek ok. godz. 7 rano w kierunku Źródła Marii na terenie Lasów Oliwskich.

Zobacz wideo Kierowca z Gliwic nie przyjął mandatu. Teraz nie ma prawa jazdy

Media w ostatnich dniach rozmawiają z okolicznymi mieszkańcami. Wśród ich relacji pojawiły się informacje, że Grzegorz Borys miał przychodzić na plac zabaw z nożem i już od jakiegoś czasu zachowywać się niepokojąco. - Pana, który to zrobił, znam z placu zabaw, gdzie przychodzę z moim dzieckiem. Dla nas, wszystkich mam, które znałyśmy chłopca, jest to wstrząsające, ale, szczerze mówiąc, po zachowaniu tego pana można było się wszystkiego spodziewać. Wszystko go bardzo szybko frustrowało - powiedziała w rozmowie z TVN24 jedna z kobiet. Jak dodała, 44-latek krzyczał na dzieci i bywał wobec nich wulgarny. - Synek tego pana przy jego kurateli był bardzo zestresowany, na szpilkach chodził. Bardzo było widać, że zabiega o kontakt z tatą - oceniła.

Inną relację przedstawił jeden z najbliższych sąsiadów rodziny, który udzielił wywiadu "Faktowi".

"Fakt" dotarł do sąsiadów rodziny. "On kochał tego chłopca, spędzał z nim mnóstwo czasu"

- To bzdury, że on chodził z nożem, to prawda, że ubierał się jak wojskowy i chodził w kominiarce, ale my jesteśmy wojskowymi, tu wielu mieszkańców tak się ubiera. [Opowieści o tym, że - przyp.red.] chodził z nożem i nikt tego nie zgłosił, to po prostu jest bzdura, ludzie wymyślają teraz różne rzeczy - mówi w rozmowie z "Faktem" jeden ze znajomych rodziny.

Jak podkreśla rozmówca dziennika, Oluś bawił się z jego córką w swoim ogródku, który zawsze był otwarty dla dzieci. Sąsiad rodziny zaznacza, że nigdy nic nie zaniepokoiło jego rodziny w zachowaniu sąsiada. Ostatni raz spotkali się tydzień przed tragedią na parkingu przed blokiem.

- Na co dzień pracuję z ludźmi, wyczułbym, gdyby coś z nim było nie tak, ale nic takiego nie wzbudziło mojego niepokoju, on robił coś przy samochodzie, ja też, to była zwykła rozmowa sąsiadów - relacjonuje w rozmowie z "Faktem" sąsiad rodziny.

Dodaje, że ciężko mu uwierzyć, że Grzegorz Borys był zdolny do takiego czynu. - On kochał tego chłopca, spędzał z nim mnóstwo czasu, ciągle widywałem ich na placu zabaw. Bawili się tam też z innymi dziećmi, widziałem, jak Grzegorz puszczał z nimi bańki, i co, inni rodzice pozwoliliby na to, gdyby był niebezpieczny? Bzdura i tyle - podsumowuje.

Funkcjonariusze proszą o sygnały dotyczące miejsca przebywania Grzegorza Borysa i zapewniają, że "każda informacja zostanie przez policjantów zweryfikowana". "W przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni 47 74 21 222 (oficer dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112" - apeluje policja. Mundurowi proszą, by nie starać się samodzielnie zatrzymać zbiega, ponieważ może być niebezpieczny.

***

"Porannej rozmowy" i "Zielonego poranka" możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: