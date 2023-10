Piekoszów. W biały dzień zaatakował 12-latka. Chłopiec trafił do szpitala

W Piekoszowie (województwo świętokrzyskie) 33-letni mężczyzna napadł i pobił 12-latka. Chłopiec w wyniku odniesionych obrażeń trafił do szpitala. Sprawca wydarzenia został zatrzymany przez policję i przebywa obecnie w areszcie. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili ataku na chłopca był pijany.

Świętokrzyskie. Mężczyzna w środku dnia pobił 12-letniego chłopca na ulicy

Policję na miejsce pobicia wezwali świadkowie zdarzenia, które miało miejsce w sobotę (21 października) w godzinach popołudniowych. Ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że 33-latek podszedł do chłopca na ulicy. Następnie wywiązać miała się między nimi kłótnia.

- Jak wynika z pierwszych wstępnych ustaleń policjantów, do idącego ulicą 12-latka podszedł mężczyzna. Doszło pomiędzy nimi do utarczki słownej, a następnie mężczyzna zaatakował nastolatka - przekazała dziennikarzom rzeczniczka kieleckiej policji mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas.

Pobicie 12-latka w Piekoszowie. W momencie ataku sprawca był pijany

Według doniesień kieleckiej policji po pobiciu chłopca mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci odnaleźli go jednak i zatrzymali niedługo po otrzymaniu zgłoszenia. 33-latek został natychmiast poddany badaniu alkomatem, który wykazał obecność ponad dwóch promili alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Chłopiec został zabrany do szpitala, gdzie zostały przeprowadzone badania. Jak potwierdziła mł. asp. Perkowska-Kiepas, jego życie nie jest zagrożone. Policja przekazała, że trwa ustalanie przebiegu i okoliczności zdarzenia.