Pogoda. Burze i ulewy w Polsce. Są ostrzeżenia IMGW [ALERTY, MAPA]

Pogoda w niedzielę zapowiada się pochmurnie w całej Polsce. W wielu regionach popada deszcz, miejscami mogą wystąpić nawet burze. IMGW prognozuje, że maksymalnie na termometrach zobaczymy od 9 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda. Żółte alerty IMGW: Intensywny deszcz, miejscami burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte) przed intensywnymi opadami deszczu w pasie od północno-wschodniej do centralnej części Polski. Chodzi o województwa:

warmińsko-mazurskie (oprócz powiatów zachodnich),

podlaskie,

mazowieckie,

wielkopolskie (tylko wschodnie i południowe powiaty),

łódzkie,

świętokrzyskie.

Prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów ma wynieść od 20 do 35 mm. Na wschodzie alerty będą ważne do godz. 22, natomiast w centrum - do 18.

To jednak nie koniec. Na południu zapowiadany jest silny deszcz z burzami. Oprócz opadów możemy więc spodziewać się wyładowań. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydał dla województw:

dolnośląskiego (powiaty: Wrocław, wrocławski, oławski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki),

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski).

W wymienionych regionach prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Wysokość opadów wyniesie od 30 do 45 mm. Dodatkowo miejscami możliwe będą burze z porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia pozostaną ważne do godz. 20.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych?

Wszystkich Świętych już za półtora tygodnia. W tym roku święto wypada w środę. 1 listopada w całej Polsce możemy spodziewać się chmur i opadów deszczu, choć miejscami niebo będzie się przejaśniało. Temperatura powietrza powinna być w miarę wyrównana i wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Podobnie aura zapowiada się na 2 listopada, czyli Zaduszki. Również pochmurno, a miejscami popada deszcz. Temperatura od 9 do 12 stopni powyżej zera.