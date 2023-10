Nieoficjalnie: Grzegorz Borys zaplanował zabójstwo 6-letniego syna. Trwa policyjna obława

Ciało 6-letniego dziecka oraz psa należącego do rodziny odnalazła w piątek w mieszkaniu na osiedlu przy ulicy Górniczej w Gdyni wracająca z pracy matka. Około godziny 10 kobieta skontaktowała się z Centrum Powiadomienia Ratownictwa. Służby rozpoczęły obławę oraz opublikowały wizerunek poszukiwanego mężczyzny. To 44-letni Grzegorz Borys, ojciec dziecka. Mężczyzna jest żołnierzem Marynarki Wojennej, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Może być niebezpieczny.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci z CBŚP ujawniają metody oszustów

"Nad zatrzymaniem tego mężczyzny pracuje blisko 1000 funkcjonariuszy. To nie tylko policjanci, ale również żołnierze, strażnicy leśni, strażacy oraz te grupy poszukiwawcze, na które zawsze możemy liczyć, gdy trwają poszukiwania" - przekazała w sobotę Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Jak dodano, "przeczesywane są lasy, w poszukiwania zaangażowani są przewodnicy z psami patrolowo-tropiącymi oraz z psami wyszkolonymi do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich". W poszukiwania włączony został także wojskowy śmigłowiec.

W sobotę wieczorem Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przekazała, że Prokurator ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Gdyni zarządził poszukiwania Grzegorza Borysa na podstawie listu gończego. Wydano też postanowienie o postawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Funkcjonariusze proszą o sygnały dotyczące miejsca przebywania Grzegorza Borysa i zapewniają, że "każda informacja zostanie przez policjantów zweryfikowana". "W przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni 47 74 21 222 (oficer dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112" - apeluje policja.

Zabójstwo 6-latka w Gdyni. Grzegorz Borys poszukiwany listem gończym

"Gazeta Wyborcza" podała nieoficjalnie, że zabójstwo chłopca było zaplanowane. Z ustaleń dziennika wynika, że na kilka godzin przed odnalezieniem przez matkę ciała dziecka mężczyzna wyszedł z domu ze sprzętem do survivalu, zabrał również nóż. Według relacji sąsiadów ma on pobliski teren "w małym palcu".

- On był takim komandosem, który przez tydzień potrafił z tego lasu nie wychodzić. Mógł tam mieć jakąś kryjówkę. To trudny teren, są tam jakieś jamy, wąwozy, szanse na znalezienie go są minimalne. Ma ten las bardzo dobrze obcykany, do tego ciężko trenował, potrafił przebiec nawet 40 km za jednym razem. Może szykował już tam sobie coś wcześniej - mówił rozmówca "GW". "Fakt" podał nieoficjalnie, że na nagraniu z monitoringu widać mężczyznę biegnącego w piątek ok. godz. 7 rano w kierunku Źródła Marii na terenie Lasów Oliwskich.

Zdaniem sąsiadów rodziny mężczyzna już od jakiegoś czasu zachowywał się niepokojąco. - Pana, który to zrobił, znam z placu zabaw, gdzie przychodzę z moim dzieckiem. Dla nas, wszystkich mam, które znałyśmy chłopca, jest to wstrząsające, ale szczerze mówiąc, po zachowaniu tego pana można było się wszystkiego spodziewać. Wszystko go bardzo szybko frustrowało - powiedziała w rozmowie z TVN24 jedna z kobiet. Jak dodała, 44-latek krzyczał na dzieci i bywał wobec nich wulgarny. - Synek tego pana przy jego kurateli był bardzo zestresowany, na szpilkach chodził. Bardzo było widać, że zabiega o kontakt z tatą - oceniła.

Inna z mieszkanek powiedziała, że mężczyzna chodził po osiedlu w ciemnych okularach i kominiarce. - Na placu zabaw się podciągał na drabinkach, jakby ćwiczył. Nosił przy sobie nóż, nawet na placu zabaw - powiedziała w rozmowie z TVN24. - Nikt nic mu nie mówił, każdy się obawiał - dodała. Ofiarą jest też pies. Sąsiedzi widzieli, jak poszukiwany Grzegorz Borys był wobec niego agresywny. - Ciągał go, kopał nawet. To był już stary pies, więc wolno się poruszał - powiedziała jedna z kobiet w rozmowie z Wirtualną Polską.

***

Policja prosi o sygnały dotyczące miejsca przebywania Grzegorza Borysa, jednak apeluje, aby w przypadku spotkania mężczyzny zadbać najpierw o własne bezpieczeństwo. 44-latek może być niebezpieczny, dlatego nie należy próbować go zatrzymywać, a zamiast tego powiadomić służby.