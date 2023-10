Niż nad Polską zrobi swoje. IMGW ostrzega przed burzami i deszczem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w nocy z soboty na niedzielę miejscami możemy spodziewać się opadów deszczu, a "w południowej i centralnej części kraju okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu". Suma opadów może wynosić do 20 mm, a na południowym zachodzie do 25. "Na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze. Miejscami, zwłaszcza w północnej połowie kraju, mgły ograniczające widzialność do 100 m" - czytamy w komunikacie IMGW. "Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza na północy, około 10 stopni w centrum kraju, do 14-15 stopni na południowym wschodzie" - dodają synoptycy.

"Burze i silne ulewy pojawią się w Polsce. Płytki niż przechodzący nad krajem radykalnie zmieni warunki. Możliwe opady do 60 mm, prawdopodobne również lokalne zalania i podtopienia. Szczególnie zwiększone ryzyko burz będzie na południu i południowym wschodzie w niedzielę" - piszą z kolei fanipogody.pl.

Prognoza pogody na niedzielę 22.10.2023. Są ostrzeżenia IMGW

W niedzielę wciąż będzie deszczowo, a w południowych regionach kraju można spodziewać się burz. "Prognozowana suma opadów na południu i w centrum do 15 mm oraz do 25 mm, na północnym wschodzie lokalnie do 45 mm. Przed południem miejscami w północnej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m" - wyliczają synoptycy IMGW. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie na północnym wschodzie 9 stopni Celsjusza, w centrum i nad morzem ok. 14 stopni, a na południowym wschodzie do 19 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia IMGW wg stanu na sobotę godz. 20 IMGW

W południowo zachodnich powiatach obowiązują obecnie ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia dotyczące silnego deszczu z burzami. Z kolei w centralnych i północno-wschodnich wprowadzono ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami deszczu. Na północy i w centrum Polski synoptycy ostrzegają też przed nocnymi i porannymi gęstymi mgłami.