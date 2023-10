Zabójstwo 6-latka. Trwa obława na Grzegorza Borysa. Policja zwraca się z ważnym apelem

Pomorscy policjanci informują, że w poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa zaangażowani są nie tylko funkcjonariusze, ale również m.in. żołnierze, strażnicy leśni i strażacy. "Policjanci są zdeterminowani, stąd też tak duże siły i środki. Mimo pogody poszukiwania nie zostały przerwane" - podkreślono w sobotnim komunikacie.

"W nocy pracowali policjanci oddziału prewencji z Gdańska, Bydgoszczy, Olsztyna, Poznania i Łodzi. Przeczesywane są lasy, w poszukiwania zaangażowani są przewodnicy z psami patrolowo-tropiącymi oraz z psami wyszkolonymi do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich. W nocy pracowali również nurkowie, którzy sprawdzali wytypowane zbiorniki wodne. W poszukiwania włączony został wojskowy śmigłowiec, który szuka podejrzewanego z powietrza" - dodano.

Jednocześnie nad sprawą pracują też policjanci, którzy analizują otrzymywane sygnały. "Odzew po publikacji wizerunku jest bardzo duży. Wszystkie informacje są bardzo dokładnie weryfikowane przez policjantów. Co prawda nie doprowadziły one na tę chwilę do przełomu, niemniej jednak są bardzo ważne" - zaznaczono.

Grzegorz Borys poszukiwany przez policję. Jest apel do gapiów

Funkcjonariusze proszą o kolejne informacje dotyczące miejsca przebywania Grzegorza Borysa i zapewniają, że "każda informacja zostanie przez policjantów zweryfikowana".

"Apelujemy również, aby nie ujmować mężczyzny samodzielnie, to zadanie dla policjantów. Najważniejsze jest bezpieczeństwo osobiste. Prosimy o zadzwonienie na numer alarmowy 112. Apelujemy, aby nie przyjeżdżać z 'ciekawości' w miejsca, gdzie trwają poszukiwania. Zakłóca to pracę policjantów, którzy swoją uwagę muszą kierować na nowe osoby, które pojawiają się w danym miejscu" - podkreślono.

Gdynia. Zabójstwo 6-letniego dziecka. Trwa policyjna obława

W piątek ciało 6-letniego dziecka oraz psa rodziny odnalazła w mieszkaniu na osiedlu przy ulicy Górniczej w Gdyni wracająca z pracy matka. Około godziny 10 kobieta skontaktowała się z Centrum Powiadomienia Ratownictwa. Służby rozpoczęły obławę oraz opublikowały wizerunek poszukiwanego mężczyzny.

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że Grzegorz Borys jest czynnym żołnierzem Marynarki Wojennej. Mężczyzna może być uzbrojony. "W przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni 47 74 21 222 (oficer dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112" - informują funkcjonariusze.