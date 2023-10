Zabójstwo 6-letniego Olka w Gdyni. "Fakt" o niepokojącym obrazie mieszkania. "Wrażenie obsesji"

Obława za ojcem 6-letniego Olka trwa już dobę. 44-letni Grzegorz Borys podejrzewany jest o zabójstwo syna, ciało chłopca w piątek 20 października odnalazła w mieszkaniu w Gdyni jego mama i od razu wskazała śledczym, że to jej mąż ma stać za zbrodnią. W akcji poszukiwawczej udział bierze ponad 1000 policjantów zarówno z Pomorza, jak i Łodzi, Poznania czy Bydgoszczy. Głównym obszarem poszukiwań jest Trójmiejski Park Krajobrazowy. To właśnie tam trop miały podjąć psy tropiące - wynika z doniesień "Faktu".

REKLAMA

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni. Niepokojący obraz mieszkania

Dziennik dotarł na miejsce, w którym doszło do tragedii. Mieszkanie należące do rodziny wyróżnia się na tle innych. Przed tarasem wiszą długie szczelnie zasłonięte zasłony, co wskazuje, jakby właściciele próbowali osłonić się przed wzrokiem osób z zewnątrz. Według sąsiadów okna pozasłaniane są od dawna. Ponadto uwagę przyciąga naklejka na rynnie z napisem "TEREN PRYWATNY". Dziennikarze podsumowali, że sprawia to wrażenie "swego rodzaju obsesji i chęci odgrodzenia się od świata zewnętrznego".

Gdynia. Ciało 6-letniego Olka w mieszkaniu. Ojciec wyszedł z domu ze sprzętem do survivalu

Przeczesywane są m.in. zbiorniki wodne. Pojawiła się jednak niepokojąca hipoteza, iż poszukiwania będą bardzo trudne, jeśli mężczyzna podejrzewany o zabójstwo dziecka, ukrywa się w nim przed policją. Na kilka godzin przed ujawnieniem zwłok dziecka wyszedł on bowiem z domu ze sprzętem do survivalu, zabrał również nóż - donosi Wyborcza.pl Trójmiasto.

Według relacji sąsiadów ma on pobliski teren "w małym palcu". - On był takim komandosem, który przez tydzień potrafił z tego lasu nie wychodzić. Mógł tam mieć jakąś kryjówkę. To trudny teren, są tam jakieś jamy, wąwozy, szanse na znalezienie go są minimalne. Ma ten las bardzo dobrze obcykany, do tego ciężko trenował, potrafił przebiec nawet 40 km za jednym razem. Może szykował już tam sobie coś wcześniej - mówił rozmówca. - Obawiamy się, że możemy mieć do czynienia z drugim Jackiem Jaworkiem - skomentował w rozmowie z "Wyborczą" jeden z policjantów, nawiązując do poszukiwanego od dwóch lat mordercy ze Śląska.