Gdynia. Nieoficjalnie: Jest nagranie z kamer monitoringu. "Pojawiła się niepokojąca hipoteza"

Od 24 godzin trwa obława za ojcem 6-letniego chłopca w Gdyni - podejrzewanym o zbrodnię 44-letnim Grzegorzem Borysem. W akcji bierze udział ponad 1000 policjantów nie tylko z Pomorza, lecz także z Łodzi, Poznania, Olsztyna i Bydgoszczy. W działania policyjne włączono również Żandarmerię Wojskową.

- W nocy w akcji wykorzystywano psy tropiące i kamery termowizyjne. Przeczesywane były lasy. Pracowali również przewodnicy z psami patrolowo-tropiącymi, a także nurkowie, którzy sprawdzali wytypowane zbiorniki wodne. Ciągle weryfikujemy też przekazywane nam informacje na temat tego mężczyzny - mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Jak ustalił "Fakt", działania służb skupiają się obecnie przede wszystkim na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie trop podjęły psy tropiące. Pobliskie zbiorniki wodne od rana bezskutecznie przeczesywali nurkowie.

Kamery monitoringu uchwyciły Grzegorza Borysa. "Mógł mieć kryjówkę w lesie"

Dziennik nieoficjalnie dowiedział się, że policja ma nagranie z kamery monitoringu, na którym widać Grzegorza Borysa biegnącego w piątek (20 października) około godziny 7 rano w kierunku Źródła Marii znajdującego się na terenie kompleksu leśnego.

"Pojawiła się niepokojąca hipoteza, że jeśli podejrzany o zabójstwo dziecka mężczyzna faktycznie skrył się w lesie, znalezienie go może być bardzo trudne, nawet pomimo licznych środków zaangażowanych do poszukiwań" - czytamy. Jak powiedział "Faktowi" jeden z mieszkańców osiedla, na którym doszło do zbrodni, Grzegorz Borys ma mieć te tereny "w małym palcu".

- On był takim komandosem, który przez tydzień potrafił z tego lasu nie wychodzić. Mógł tam mieć jakąś kryjówkę. To trudny teren, są tam jakieś jamy, wąwozy, szanse na znalezienie go są minimalne. Ma ten las bardzo dobrze obcykany, do tego ciężko trenował, potrafił przebiec nawet 40 km za jednym razem. Może szykował już tam sobie coś wcześniej - mówi rozmówca gazety.

