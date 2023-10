W jednym z hoteli w Świnoujściu znaleziono zwłoki mężczyzny. To ok. 60-letni recepcjonista, który pracował na nocnej zmianie. Przy ofierze zabezpieczono ślady walki. Zatrzymano osobę podejrzewaną o dokonanie zbrodni. - To klient hotelu. Był pod wpływem alkoholu - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

3 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl