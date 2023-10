Gdynia. Obława za Grzegorzem Borysem. W jednym miejscu psy podjęły trop

Grzegorz Borys, mężczyzna podejrzewany o zabójstwo sześcioletniego syna, jest wciąż poszukiwany. W akcji bierze udział około tysiąca przedstawicieli wszystkich służb. Zaangażowano policjantów nie tylko z Pomorza, lecz także z Łodzi i Poznania, na miejscu pracuje też żandarmeria wojskowa.

Psy tropiące podjęły trop w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Jak informuje "Fakt", poszukiwania skupiają się między innymi na Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. "To rozległy, zalesiony teren z licznymi zbiornikami wodnymi. To właśnie tam trop znalazły psy tropiące - zaprowadziły śledczych do jednego ze stawów. Miejsce przeszukali nurkowie, ale jak na razie niczego nie znaleziono" - czytamy na portalu.

Dziennik zwraca uwagę, że poszukiwania dodatkowo utrudnia pogoda - w Trójmieście pada ulewny deszcz, jest wichura. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przez intensywnymi opadami deszczu i drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Tragedia w Gdyni. Nie żyje sześciolatek

Ciało dziecka znalazła w piątek (20 października) jego matka, gdy wróciła do mieszkania na osiedlu w Gdyni. Około godziny 10:00 kobieta zadzwoniła na numer alarmowy i przekazała dyżurnemu, że jej mąż Grzegorz Borys zabił ich syna. Poszukiwany 44-latek uciekł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb.

Policja opublikowała komunikat, w którym prosi o kontakt osoby, które zauważyły Grzegorza Borysa. Informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny przekazać można bezpośrednio oficerowi dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Gdyni (pod numerem 47 74 21 222) lub zgłosić pod numerem alarmowym 112. Służby apelują, aby nie starać się zatrzymywać mężczyzny na własną rękę, ponieważ może on być skrajnie niebezpieczny.

