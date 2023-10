Gdynia. Obława na ojca po zabójstwie sześciolatka. Żandarmeria Wojskowa: Jest czynnym żołnierzem

Policja z Pomorza opublikowała zdjęcia poszukiwanego 44-letniego Grzegorza Borysa. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 6-letniego chłopca, swojego syna. Ciało dziecka w jednym z mieszkań w Karwinach w Gdyni, przy ulicy Górniczej znalazła rano jego mama po powrocie z pracy. W mieszkaniu było też ciało psa. Kobieta zadzwoniła do Centrum Powiadomienia Ratownictwa i przekazała dyżurnemu, że jej mąż zabił ich dziecko. Poszukiwany 44-latek miał odjechać z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb.

Gdynia. Obława w mieście po zabójstwie 6-latka i kontrole - utrudnienia dla mieszkańców

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że 44-latek jest czynnym żołnierzem Wojska Polskiego. Na miejscu tragedii pracują policjanci i prokuratorzy. Rodzinie sześciolatka pomocy udzielił policyjny psycholog. Sąsiedzi rodziny zostali poproszeni o pozostanie w domach, aby policja mogła ich przesłuchać. W całej Gdyni trwa obława. Mieszkańcy muszą liczyć się z licznymi kontrolami - służby sprawdzają wszystkie samochody wjeżdżające do dzielnicy, weryfikują dokumenty tożsamości, kontrolują samochody, bagażniki - wskazuje TVN24. Policję i wojsko skierowano do przeszukiwania okolicznych lasów. Wzdłuż dróg dojazdowych ustawiły się radiowozy policyjne, a funkcjonariusze przeczesują teren. To nie koniec środków, jakie służby powzięły po zabójstwie chłopca - ogłoszono alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

- Równolegle nad sprawą pracują kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę tego przestępstwa. Został ogłoszony alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku, którzy szukają osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem - przekazała w rozmowie z mediami kom. Karina Kamińska, rzeczniczka pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Apel policji w sprawie poszukiwanego Grzegorza Borysa

Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego mężczyzny, to 44-letni Grzegorz Borys. Na zdjęciu mężczyzna jest w mundurze Marynarki Wojennej RP. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że mężczyzna jest czynnym żołnierzem Wojska Polskiego. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 74 21 222 lub na numer alarmowy 112. Mężczyzna ma 185 centymetrów wzrostu. Śledczy proszą o informacje w sprawie poszukiwanego oraz tego, w którym kierunku może się przemieszczać.

