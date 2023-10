Radni Wrocławia zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra edukacji Przemysława Czarnka o "podjęcie działań zmierzających do umożliwienia zaprzestania finansowania lekcji religii z budżetu miasta". Chcą, aby ciężar finansowania katechezy przenieść do budżetu centralnego. Pomysłodawcami i inicjatorami są politycy Lewicy.

Wrocław. Radni nie chcą finansowania religii z budżetu miasta

W czwartek (19 października) decyzją zaledwie trzech głosów apel został przyjęty przez Radę Miejską Wrocławia. - Roczne koszty wynagrodzenia nauczycieli religii we Wrocławiu w szkołach podstawowych i średnich to szacunkowo ponad 18 mln zł. Wydatki ponoszone na naukę lekcji religii w tych szkołach w 70 proc. (prawie 13 mln zł) finansowane są z subwencji oświatowej, a w 30 proc. (ponad 5 mln zł) z dochodów własnych miasta - wyliczyli radni. Jak zaznaczyli, ich apel nie jest wymierzony w konkretną religię, czy kościół katolicki. - Nasz apel dotyczy likwidacji finansowania zajęć wszystkich wyznań - zastrzegli.

W treści dokumentu zaadresowanego do premiera i ministra Czarnka zaznaczono również, że z roku na rok maleje liczba dzieci biorących udział w katechezie. Tego samego zdania był także radny Nowej Lewicy Dominik Kłosowski, który był jednym z polityków zbierających podpisy pod apelem. - Mamy we Wrocławiu wydatki, które są o wiele istotniejsze niż finansowanie katechezy, na którą chodzi co raz mniej dzieci. Jeżeli rząd chce finansować takie lekcje to powinien to robić z własnych pieniędzy - podkreślił w rozmowie z Radiem Wrocław.

Radni PiS przeciwni apelowi: To działania niezgodne z Konstytucją i Konkordatem

Przeciwni apelowi byli radni Prawa i Sprawiedliwości oraz niektórzy członkowie Forum Jacka Sutryka. Wśród przedstawicieli PiS znalazł się Robert Pieńkowski. Swoją decyzję uzasadnił niezgodnością podejmowanych przez Radę Miejską działań z Konstytucją i Konkordatem. - Jeżeli wnioskodawcy chcą zmieniać prawo, to powinni udać się bezpośrednio do parlamentu, do swoich przedstawicieli - zaznaczył samorządowiec.