Do zdarzenia doszło w jednym z przedszkoli w Piasecznie koło Warszawy. Jak skomentowali policjanci, podopieczny nie przyniósł na zajęcia "autka, ani ulubionego misia", tylko nadpalonego "skręta" (papierosa z marihuany).

REKLAMA

Zobacz wideo 10-latek wbiegł prosto pod samochód. Nie upewnił się, czy może bezpiecznie przejść przez jezdnię

Piaseczno. Miał palić marihuanę z okazji swoich urodzin. Wpadł przez ciekawość syna

Dyrekcja zawiadomiła służby. Na miejscu policjanci z wydziału kryminalnego ustalili, że niedopałek zawiera śladowe ilości marihuany. Funkcjonariusze udali się do domu rodziców chłopca. Tam zastali zaskoczonego ojca czterolatka, który przyznał, że "skręt" jest jego własnością.

Mężczyzna tłumaczył, że dwa dni wcześniej obchodził swoje urodziny i z tej okazji postanowił spróbować marihuany. 35-latek zarzekał się jednak, że był to jednorazowy incydent i nie ma pojęcia, w jaki sposób nadpalony "skręt" trafił w ręce czterolatka. Ostatecznie w wyniku przeszukania w koszu na brudną bieliznę policjanci ujawnili drugi niedopałek z narkotykiem. "Ojciec chłopca usłyszał już zarzuty posiadania środków odurzających. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie" - przekazali w komunikacie policjanci.

W szkole w Marszewie dzieci zatruły się oparami. Na obserwację trafiły trzy osoby

Do równie nadzwyczajnego incydentu doszło we wtorek (17 października) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie (woj. wielkopolskie), o którym pisaliśmy na Gazeta.pl. W trakcie eksperymentu przeprowadzanego na lekcji chemii ulotniła się niebezpieczna substancja. Zdrowiu i życiu uczniów zagrażały opary alkoholu izoamylowego. Z budynku szkoły ewakuowano w sumie 186 osób. Do szpitala na obserwację trafiło troje uczniów.