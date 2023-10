Strażnicy miejscy mają większe uprawnienia. Mogą wystawiać więcej mandatów

Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z września 2023 r., strażnicy miejscy zyskują nowe uprawnienia. Teraz mogą nakładać mandaty na kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne. Czego muszą się wystrzegać kierujący?

Nowe uprawnienia straży miejskiej. Mogą ukarać mandatami kierowców

Od 20 października strażnicy miejscy i gminni mogą nałożyć kary na kierujących hulajnogami lub rowerami. Mandat w wysokości od 50 do 100 zł można otrzymać za przejazd po przejściu dla pieszych lub po chodniku. Gdy kierujący rowerem czy hulajnogą zbliża się do przejścia, powinien zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę. Strażnicy będą mogli ukarać też nastolatków, którzy nie posiadają karty rowerowej.

- Dzieci do 10. roku życia są traktowane jak piesi. Jeśli wykroczenie popełni osoba, która nie ma jeszcze 16 lat i nie posiada karty rowerowej, to odpowiedzialność prawną poniosą jej rodzice lub opiekunowie prawni - wyjaśnia rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł. Natomiast młodzież między 17 a 18 rokiem życia może otrzymać mandat karny za brak karty rowerowej, w wysokości do 1500 złotych - przekazał rzecznik Straży Miejskiej w Poznaniu Przemysław Piwecki w rozmowie z RMF 24.

Jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy? Kogo mogą skontrolować?

Według zapisów prawa o ruchu drogowym oraz zgodnie z jego artykułem 129b strażnicy gminni (miejscy) "są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec":