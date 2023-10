W grudniu swoją kadencję może rozpocząć nowo powołany rząd. Zasiądą w nim politycy, którzy odnieśli sukces w minionych wyborach parlamentarnych. Będą to najpewniej przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Opozycja zapowiadała jeszcze podczas kampanii wyborczej, że zamierza zmienić władze mediów publicznych. Oznacza to, że wielu dziennikarzy TVP może stracić pracę - poinformowały nieoficjalnie Wirtualne Media.

Zwolnienia w Telewizji Polskiej. Dziennikarze TVP boją się o utratę pracy?

Masowe zwolnienia w TVP mogą się rozpocząć jeszcze w tym roku. Z nieoficjalnych informacji portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że o zamiarze złożenia wypowiedzenia poinformował Bartłomiej Graczak. Nad odejściem zastanawiają się głównie reporterzy z Warszawy. Według nieoficjalnych informacji wśród nich ma być Adrian Borecki. Dziennikarz jednak dementuje te doniesienia. - Obecnie pracuję w TVP i nadal będę wykonywał w 100 proc. swoje obowiązki - przyznał w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

- Jeśli mają za co żyć, to ewakuacja może być dla nich wizerunkowo lepsza i bardziej honorowa niż zwolnienie. Czekanie do stycznia nie dla wszystkich będzie korzystne. Będą wtedy wymieniani w artykułach prasowych w jednym szeregu z najbardziej krytykowanymi twarzami TVP: Danutą Holecką, Michałem Adamczykiem, Magdaleną Ogórek, Miłoszem Kłeczkiem czy Michałem Rachoniem - przyznał jeden z dziennikarzy TVP, który chce zachować anonimowość.

- Trudniej będzie im znaleźć pracę w innych mediach niż TV Republika. Zapewne kalkulują, że szybsze odejście to większa szansa na przejście na przykład do Polsatu czy innego medium, które zaakceptuje transfer po latach w TVP. Potem może zabraknąć miejsc w takich redakcjach albo będą postrzegani jako najbardziej PiS-owscy - dodał członek TVP. Nie ma jednak pewności, czy Polsat zgodziłby się na zatrudnienie dziennikarzy, którzy będą kojarzeni z Telewizja Polską.

Inny rozmówca uważa, że część pracowników nie przejdzie do konkurencji. - Większość osób wcale o tym nie myśli. W TVP można zarabiać więcej niż w Polsacie czy TVN. To pozwoliło na zgromadzenie przyzwoitych oszczędności albo inwestycje w nieruchomości, z których wynajmu można żyć. Niektórzy myślą o założeniu własnych działalności gospodarczych, zajmujących się m.in. public relations. (...) Tych biedniejszych raczej "miotła kadrowa" nie obejmie, bo nie byli eksponowani i nie zajmowali się polityką - przekonuje dziennikarz TVP.

Zmiany w TVP. Co czeka Telewizję Polską po zmianach w rządzie?

W najbliższym czasie minister kultury i dziedzictwa narodowego może zwołać Walne Zgromadzenia i zarządzić upadłość spółek TVP. Według doniesień WM "zarządy komisaryczne szybko zastąpiłyby te powołane przez Radę Mediów Narodowych". Prezesa Mateusza Matyszkowicza może wówczas zastąpić Janusz Daszczyński, który zarządzał TVP przed Jackiem Kurskim.



Parlament może również przegłosować uchwałę unieważniającą wybór członków Rady Mediów Narodowych oraz powołać nowych, związanych z opozycją. Wówczas dojdzie do powołania nowych władz TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Może również dojść do masowych zwolnień z powodu pozbawienia TVP ponad 2 mld złotych rekompensaty abonamentowej oraz innych oszczędności - podają WM.