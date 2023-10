Pierwszy w tym roku listopadowy poranek przywita Polskę mgłą. Jak przewidują synoptycy TVN Meteo, w późniejszych godzinach mieszkańcy wschodu mogą spodziewać się pogodnej aury, podczas gdy w centrum i na zachodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z szansą na lokalne przejaśnienia. W rejonach nadmorskich i po zachodniej stronie Polski prognozowane są niewielkie opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na zachodzie, do 14 st. C na wschodzie. Jesienną aurę dopełni słaby wiatr z zachodu.

Pogoda na Zaduszki. Na cmentarz warto zabrać ze sobą parasol

Z kolei w Dzień Zaduszny na pogodne oblicze jesieni mogą liczyć mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju. Nieco gorsze warunki będą w pozostałych regionach, gdzie prognozowane jest zachmurzenie połączone ze słabymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 st. C na północy, do 12 st. C w południowej Polsce. Wrażenie chłodu spotęguje wiatr z północnego zachodu.

Prognoza długoterminowa na przełom października i listopada. "Złota, polska jesień"

Z przewidywaniami TVN Meteo zgadza się synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. - To nie będzie letnia aura, tylko typowo jesienna. Około czternastu stopni Celsjusza. Prognozy zmieniają się. Na razie wygląda na to, że utrzyma się jesienna aura, ale ładniejsza twarz jesieni pod koniec października będzie się utrzymywać. Musimy mieć świadomość, że jeszcze wiele może się zmienić - zaznaczył w rozmowie z RMF 24. - Wstępne prognozy wskazują, że na przełomie października i listopada będziemy mieć złotą, polską jesień - podsumował synoptyk.