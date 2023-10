Państwowa Komisja Wyborcza we wtorek (17 października) podała wyniki ze 100 proc. obwodów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty. Mimo wygranej partia nie będzie w stanie utworzyć potrzebnej do rządzenia większości, a władzę prawdopodobnie przejmie sojusz Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy (248 mandatów). Fakt ten cieszy zauważalną część grona pedagogicznego, które z niecierpliwością czeka na zmiany w oświacie.

Nauczyciele żegnają ministra Czarnka. Chcą "czerniaka edukacji" wywieźć na taczkach

Nauczyciele licznie zareagowali na post opublikowany na Facebooku przez profil "Protest z Wykrzyknikiem", nagłaśniający absurdy w polskiej oświacie. Zdjęcie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który ciągnie za sobą walizkę, twórcy podpisali słowami: "Pan się już pakuje i oddala prędziutko". Fotografię oznaczono hasztagiem "czarnekOUT". "Najlepszy prezent na Dzień Nauczyciela", "Koniec tyfusu w szkole! Precz z czerniakiem edukacji!" i "Na taczkę z nim" - to tylko niektóre z komentarzy, które zamieszczono pod usuniętym już postem.

Do wpisu na profilu "Protest z Wykrzyknikiem" odniosła się w rozmowie z Onetem nauczycielka biologii z Krakowa. - To on (minister Czarnek - red.) jest uosobieniem wszystkiego, co złe spotkało polską szkołę. Marzy nam się, by zniknął i zastąpił go ktoś, kto nie będzie urzędnikiem, ale kto zna szkołę od podszewki i będzie umiał ją zmienić na bardziej otwartą - stwierdziła. - U nas w pokoju nauczycielskim świętują. Nauczycielki tańczyły przed lekcjami. Tak żegnamy ministra Czarnka - relacjonowała "Gazecie Wyborczej" jedna z nauczycielek zatrudnionych w Rzeszowie.

Barbara Nowak na czarnej liście nauczycieli. "Kuratorium za jej czasów stało się opresyjną instytucją"

Wśród zarzutów kierowanych w stronę ministra Czarnka najczęściej pojawia się wprowadzenie do szkół "jedynej słusznej ideologii" i zaniedbanie kwestii zbyt niskich wynagrodzeń nauczycieli. Nie jest on jedynym przedstawicielem dotychczasowej partii rządzącej, którego usunięcia domagają się pracownicy oświaty. - W Krakowie oczekujemy nie tylko na zmianę ministra edukacji, ale także kurator oświaty - przyznała w rozmowie z Onetem Jolanta Gajęcka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie. - Kuratorium za czasów Nowak stało się opresyjną i nie do końca przewidywalną instytucją. To była loteria, jak zakończy się interwencja w kuratorium, bo gdy kurator zależało, potrafiła bronić winnych, a tych, co mieli inne niż ona zdanie, ukarać. Nam marzy się instytucja wspierająca, a nie kontrolno-karcąca - podsumowała.