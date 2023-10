W Spale w czwartek (19 października) odbył się XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" z udziałem Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego. - Będę bronił wszystkich ustaleń i moich zobowiązań, które w ostatnich latach zostały zrealizowane i stanowią część porządku prawnego, które przez ostatnie lata z powodzeniem udało się realizować rządowi - mówił prezydent.

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów w Spale chciała zrelacjonować reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko. Nie została jednak wpuszczona na salę. Przy wejściu zatrzymał ją rzecznik "Solidarności" Marek Lewandowski. - Państwo niestety nie. Jest sygnał udostępniony dla wszystkich stacji, z satelity, z realizacji. Nie ma takiej... Tak zrobiliśmy, że macie sygnał za darmo, tak jak inne stacje - powiedział do ekipy telewizyjnej TVN24.

Reporterka zwróciła uwagę, że na salę wchodzą pracownicy rządowej telewizji. - To znaczy, że dziennikarze jednej stacji mogą wejść? To nie jest równość - mówiła. - TVP Info realizuje dla nas cały zjazd - odparł rzecznik "Solidarności". Pasikowska-Poczopko odpowiedziała, że TVN24 "ma prawo do tego, żeby pokazać widzom, jak sprawują swoją władzę organy państwowe". - A my tego prawa nie szanujemy. Dziękujemy wam serdecznie - odparł Marek Lewandowski

Lewandowski: TVN-u nie chcemy na naszych wydarzeniach. Nie mamy obowiązku wpuszczać wszystkich

- Od kilku lat organizujemy tego typu wydarzenia, wchodząc w układ z jedną stacją, która robi realizację całości wydarzenia i bezpłatnie udostępnia sygnał wszystkim innym stacjom. Z tego na przykład skorzystał Polsat, który został potraktowany tak samo jak TVN, nie robiąc z tego problemu - powiedział dziennikarzom "Tygodnika Solidarność" Marek Lewandowski. - Pomijam kwestię, że TVN-u nie chcemy na naszych wydarzeniach. To jest wyjątkowo kłamliwa stacja i mamy z nią bardzo niedobre doświadczenia (…) To jest nasza w cudzysłowie "prywatna impreza". Mimo że zapraszamy władze państwowe, to nie mamy obowiązku dopuszczać wszystkich dziennikarzy, tak jak w przypadku wydarzeń organizowanych przez władze państwowe - zaznaczył rzecznik "Solidarności".

Zjazd "Solidarności". Dziennikarz: "Usłyszeliśmy, że możemy spisać z relacji w TVP Info"

W maju 2022 roku organizatorzy Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" na obrady wpuścili jedynie Polskie Radio i TVP. Prawa wstępu na salę odmówiono m.in. "Gazecie Wyborczej", "Tygodnikowi Podhalańskiemu", Polsatowi, ale także "Gazecie Krakowskiej". - Usłyszeliśmy, że możemy spisać z relacji w TVP Info. Oczywiście uważam to za skandal - pisał wówczas na Twitterze redaktor naczelny "Gazety Krakowskiej" Wojciech Mucha.