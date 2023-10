Psy z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Marki (woj. mazowieckie) ratują życie ludzi, ale według doniesień Onetu teraz same potrzebują pomocy. Czworonogi na co dzień mieszkają ze swoimi partnerami z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy pokrywają koszty leczenia i utrzymania psów. Praca zarówno zwierząt, jak i ich opiekunów, jest wymagająca, a psi ratownicy nie otrzymują emerytury, która zapewniłaby im wsparcie.

Marki. Psy są szkolone, by szukać ludzi. Niektóre mają certyfikaty, które niełatwo zdobyć

Wiek psich ratowników jest zróżnicowany, ponieważ udział w akcjach biorą zarówno młodzi adepci, jak i wyszkoleni emeryci. Wśród nich można znaleźć rasy takie jak border collie, golden retriever, gończe polskie, labradory, owczarki niemieckie i belgijskie, wyżły, lapinporokoira i kundelki. Psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Marki jest łącznie 24. Sześć z nich posiada certyfikat Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, co czyni je zawodowymi ratownikami.

- Żeby zdobyć certyfikat, który potwierdza ich umiejętności poszukiwawcze, psy musiały zdać niełatwy egzamin. Dopiero po jego zaliczeniu mogą brać udział w prawdziwych akcjach. Egzamin dzieli się na dwie części - poszukiwania w otwartym terenie oraz egzamin gruzowy, polegający na symulacji zawalenia się budynku np. po wybuchu gazu - powiedziała Onetowi przewodniczka w grupie OSP Marki Agnieszka Pieprzowska.

Opiekunowie opisują współpracę z psami w mediach społecznościowych. "8 rano, niedziela, słonecznie, plus 15 stopni C. Takich warunków pogodowych nie mogliśmy przegapić i bez namysłu ruszyliśmy na trening ratowniczy. Rozstawiliśmy sztab, planista rozrysował sektory, sprawdziliśmy łączność i poszliśmy w las. Ćwiczyliśmy pracę w gęstym terenie, poruszanie się w sektorach, zaginioną parę pozorantów i pracę na lince. Większość zadań poszła zgodnie z planem, a to, co nie poszło, jak należy, dało nam super naukę na przyszłość" - czytamy w jednym z wpisów.

Treningi są niezbędne do zdania egzaminu, który wymaga okazania przez psa posłuszeństwa wobec przewodnika i współpracy z nim. Opiekunowie później prezentują te umiejętności poprzez wysyłanie psa w określonym kierunku, czy aportowanie. Ważnym aspektem jest również samodzielność. Psy wykazują się czułym węchem, żeby odszukać pozorantów.

Psy potrzebują pomocy. Jak można wesprzeć czworonogi i ich opiekunów?

Czworonogi biorą udział w poszukiwaniach osób zaginionych i tych, które utknęły pod gruzami i osuwiskami. Skuteczność w wykonywanej pracy zapewnia im czuły węch. Psy niejednokrotnie uratowały w ten sposób czyjeś życie, ale zdarza się, że ich życie i zdrowie również jest zagrożone, a koszty leczenia muszą pokrywać ich przewodnicy. Poszukiwane są więc osoby, które chciałyby wesprzeć zwierzaki i dołożyć swoją cegiełkę do pomocy.

Okazją do tego będzie festiwal, który odbywa się w dniach 19-21 października 2023 r. na stadionie Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej. W sobotę od godz. 15:00 psi ratownicy będą obecni na imprezie, a o godz. 17:00 pojawią się na scenie. - Będzie można zrobić sobie z psiakami pamiątkowe polaroidowe zdjęcia, a następnie je zakupić za dowolną kwotę, wspierając w ten sposób te zwierzaki - powiedział Paweł Leszczyński, pomysłodawca i organizator wydarzenia.

Istnieje też możliwość bezpośredniego wsparcia OSP przelewem na konto Bank PNB Paribas, nr konta 60 2030 0045 1110 0000 0263 5970 z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe". Psi ratownicy uczą się także przeszukiwać gruzowiska, na których treningi nie zawsze są możliwe. Opiekunowie czworonogów proszą zatem osoby, które znają deweloperów mogących udostępnić takie miejsca na terenie Warszawy i w okolicach, o kontakt na Grupie lub OSP Marki.