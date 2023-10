Atak na pięciolatka w Poznaniu. Prokuratura zdecydowała o zarzucie dla nożownika

- Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa Zbysławowi C. - przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. W piątek skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 71-latka. Wcześniej prokuratura informowała, że ze względu na stan zdrowia mężczyzny nie można wykonać czynności z z jego udziałem.

Poznań. Zarzut zabójstwa dla 71-letniego nożownika

Wcześniej prokuratura przekazała, że napastnik leczył się neurologicznie. - Chodzi o zaburzenia somatyczno-psychiczne. My czekamy na oficjalne stanowisko lekarzy i to pozwoli nam dalej podejmować decyzję co do losu tego mężczyzny - informował prok. Wawrzyniak. Prokuratura poinformowała także w czwartek o wynikach sekcji zwłok pięcioletniego chłopca. Jak przekazano, przyczyną zgonu była rana kłuta klatki piersiowej.

Prokuratura Wawrzyniak odniósł się również do kwestii ewentualnej niepoczytalności nożownika. - To następuje dopiero po przedstawieniu zarzutów. Mogą to ustalić biegli psychiatrzy. Na tę chwilę nie podejmujemy więc działań w kierunku uznania 71-latka ze niepoczytalnego - mówił.

Tragedia w Poznaniu

Do śmiertelnego ataku na 5-latka doszło w Poznaniu w środę przed południem, kiedy grupa przedszkolaków wybrała się z opiekunkami na krótki spacer na pocztę. 71-latek z niewyjaśnionych przyczyn zadał dziecku ciosy nożem w klatkę piersiową. Chłopiec zmarł w szpitalu. Śledczy ustalili, że mężczyzna miał krzyczeć, że "wszystkich zabije". Miał przechodzić od jednej osoby do drugiej, gdy nagle zobaczył grupę dzieci i zaatakował. - To były sekundy - podkreślił prokurator i dodał, że nożownik miał grozić ekspedientce, która się tym nie przejęła, ponieważ nie poczuła się zagrożona, a innej osobie (mężczyźnie) miał pokazać, że ma przy sobie nóż. Jak ustalono, podczas przeszukania przy 71-latku znaleziono kolejny nóż - nie licząc tego, którym zaatakował pięciolatka. Wiadomo, że już dzień wcześniej mężczyzna swoim zachowaniem budził niepokój sąsiadów. Wcześniej nie był karany. Na co dzień mieszkał siostrą w kamienicy, przy której zaatakował przedszkolaków.