Informacja o kotce znalezionej w transporterze dla zwierząt pozostawionym w wiacie śmietnikowej przy ulicy Iwaszkiewicza w Olsztynie pojawiła się na oficjalnym Facebooku tamtejszego schroniska dla zwierząt. "Jeśli ktoś kojarzy koteczkę, prosimy o informacje dotyczące właściciela" - apelują pracownicy placówki.

Olsztyn. Kotka podrzucona w transporterze na śmietnik. Ma guza listwy mlecznej

Przykrego odkrycia w pobliżu kontenerów na śmieci dokonała pani zatrudniona do sprzątania na pobliskim osiedlu. - Zauważyła, że przy wiacie śmietnikowej stoi zamknięty w transporterze kot. Pani myślała, że ktoś na chwilę kotka zostawił, może zapomniał zabrać, odjeżdżając autem, ale gdy po kilku godzinach zobaczyła, że klatka ze zwierzęciem ciągle stoi przy śmietniku, przywiozła kota do nas, gdyż zrozumiała, że kota ktoś w taki sposób porzucił - relacjonowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową przedstawicielka olsztyńskiego schroniska Agata Jastrzębska.

Kotka jest drobnej budowy i charakteryzuje się biało-rudo-czarnym umaszczeniem. Podczas badań wykonanych w schronisku okazało się, że ma guza listwy mlecznej. Obecnie przebywa na obowiązkowej kwarantannie.

Schronisko w Olsztynie szuka właściciela porzuconej kotki. Informacje o jej przeszłości są kluczowe, by wdrożyć leczenie

Przed oddaniem do adopcji kotkę czeka leczenie, które znacznie ułatwiłoby poznanie historii jej choroby. Schronisko przekazało jednak, że nikt nie dzwonił w sprawie zaginięcia zwierzęcia. "W związku z komentarzami i zapytaniami o kotkę porzuconą wczoraj w transporterze i nasze stanowisko w tej sprawie informujemy: Powstał post, w którym prosimy o jakiekolwiek informacje, o, chociażby potencjalnym właścicielu zwierzęcia lub osobie, która kota zna, bez straszenia policją, by zwiększyć szanse na uzyskanie jakichkolwiek informacji o zwierzęciu. Nie oznacza to jednak, że nie podejmujemy żadnych kroków w sprawie kotki" - brzmi aktualizacja zamieszczona przez schronisko w serwisie Facebook.