Jeszcze przed wyborami Donald Tusk zapowiedział zmiany w telewizji publicznej. Dotychczas TVP wykorzystywana była przez PiS jako tuba propagandowa, a działania jej pracowników nierzadko odbiegały od powszechnie przyjętych standardów dziennikarskich. Jak ustalił portal Wirtualne Media, po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych na pracowników Telewizji Polskiej padł blady strach.

Grobowa atmosfera w publicznej telewizji. Pracownicy TVP liczą na cud

Według pracowników telewizji publicznej zmiany kadrowe mogą nastąpić najwcześniej w styczniu przyszłego roku. Nie zmniejsza to jednak ich obaw o posady. - Generalnie wszyscy boją się o pracę, ale chyba liczą na cud. Są przekonani, że jak Koalicja Obywatelska wejdzie do TVP, to wylecą ci, co dawali gębę na antenie, a inni zostaną. Atmosfera jest trochę grobowa i dziennikarze są w rozkroku. Nie wiedzą, co mówić na antenie - przyznał anonimowy reporter TVP Info w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Rozmówca dodał, że pracownicy Telewizji Polskiej przestali atakować w swoich przekazach PSL, Konfederację i Hołownię, bo liczą na koalicję z PiS. - W Tuska trochę uderzają, ale umiarkowanie. Nie było żadnego spotkania. Wszyscy starają się pracować intuicyjnie i stąpają po cienkim lodzie - tłumaczył. Pracownicy TVP liczą jeszcze na Andrzeja Dudę, który mógłby zawetować ewentualną reformę medialną.

Siedzimy pozamykani i załamani w swoich pokojach. Nie pokazujemy się i liczymy na cud i to, że zostawią nas w spokoju. Z drugiej strony mamy świadomość, że raczej już pozamiatane i atmosfera jest jak na Titanicu

- relacjonował pracownik TVP. Dodał jednak, że ponury nastrój nie dotyczy każdego na Woronicza. - Miłosz Kłeczek uśmiechnięty. Jak zawsze wyluzowany - podkreślił.

Kto w TVP ma szansę zachować posadę? W najgorszej sytuacji "twarze" stacji

Według pracowników telewizji publicznej w najgorszej sytuacji będą menadżerowie oraz dziennikarze, którzy byli niejako twarzą TVP. O swoją przyszłość nie powinni więc obawiać się między innymi operatorzy czy montażyści, którzy w trakcie swojej kariery pracowali pod różnymi rządami. - To nie ingest, nie montaż, nie operatorzy, nie emisja i obsługa planu pisała offy i białe i wydawały polecenia, co jest na antenie i na pasku - zauważył w rozmowie z wirtualnemedia.pl operator kamery w TVP.

Donald Tusk: Z dnia na dzień wy odzyskacie media publiczne. Wszyscy stamtąd wylecą

O tym, kto rządzi w TVP, decyduje Rada Mediów Narodowych, która została powołana głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Składa się ona z pięciu członków, z czego trzech wybiera większość sejmowa (obecnych wybrał PiS), a dwóch wskazuje prezydent z kandydatów zaproponowanych przez opozycję. Ich kadencja kończy się w 2028 roku. Żeby wprowadzić zmiany w telewizji publicznej, opozycja musiałaby przyjąć w tej kwestii odpowiednią ustawę, którą jednak mógłby zawetować prezydent. Wówczas projekt wróciłby do Sejmu. Żeby odrzucić weto prezydenckie, potrzebne są głosy 3/5 posłów. Tylu opozycja mieć nie będzie. Pod koniec września Donald Tusk zapowiadał, że aby zmienić TVP nie potrzeba "zmieniać żadnej ustawy" - Nie będę musiał czekać na żaden podpis prezydenta Dudy. Z dnia na dzień wy odzyskacie media publiczne. Wszyscy stamtąd wylecą - mówił szef PO.