Ksiądz nagrywał mężczyznę w toalecie. Sąd umorzył postępowanie. "Doszło do pojednania"

W środę Sąd Rejonowy Lublin-Zachód umorzył postępowanie wobec ks. Artura S., który oskarżony był o potajemne nagrywanie mężczyzny w toalecie w centrum handlowym w Lublinie. Jak podaje kurierlubelski.pl, duchowny i pokrzywdzony zawarli ugodę. - Postępowanie mediacyjne zakończyło się zawarciem ugody. Z ugody wynika, że doszło do pojednania między stronami i pokrzywdzony oświadczył, że w związku z zawartym porozumieniem cofa wniosek o ściganie Artura S. i wnosi do sądu o umorzenie postępowania - odczytywał zapisy ugody sędzia Radosław Hunek.

Sąd przychylił się do ustaleń ugody i umorzył postępowanie. - Pokrzywdzony przyjął przeprosiny od Artura S., tym samym wybaczył jego zachowanie, otrzymał w pełni satysfakcjonujące go zadośćuczynienie pieniężne - przekazał sędzia.

Adwokatka oskarżonego wnioskowała o to, aby nie obciążać ks. Artura S. kosztami postępowania, bo "znajduje się w trudnej sytuacji, nie zarobkuje". Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku, co oznacza, że duchowny musi zapłacić.

Ksiądz potajemnie nagrywał mężczyznę w toalecie. "Został odsunięty od wszelkiej pracy duszpasterskiej"

Do wspomnianej sytuacji doszło 9 lutego w centrum handlowym w Lublinie. Wówczas jeden z mężczyzn zgłosił, że był nagrywany w toalecie przez kogoś z sąsiedniej kabiny. Na miejsce wezwana została policja, dzięki czemu udało się zatrzymać podejrzanego. Okazało się, że to 37-letni wikariusz Artur S. z parafii w Łukowie. Przedstawiono mu zarzut utrwalania nagiego wizerunku mężczyzny bez jego zgody, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Śledczy zabezpieczyli dwa telefony i laptop księdza.

Do sprawy odniosła się wówczas Kuria Siedlecka. "W odpowiedzi informuję, że decyzją Biskupa Siedleckiego wspomniany ksiądz został odsunięty od wszelkiej pracy duszpasterskiej i skierowany do czasu zakończenia śledztwa oraz ewentualnego procesu w miejsce odosobnienia" - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy kurii ks. Jacek Wł. Świątek

