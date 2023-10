Miał słyszeć "weź miecz i walcz", a potem zamordował znajomych. Jest akt oskarżenia ws. Daniela Ch.

W niedzielę rano 15 stycznia 2023 roku w jednym z łódzkich mieszkań przy ul. Tymienieckiego w Łodzi znaleziono na klatce schodowej ciała 30-letniej kobiety i 34-letniego mężczyzny. Para miała liczne rany kłute na ciele. Jak się okazało, 35-letni mężczyzna wynajął wraz z dwojgiem znajomych loft. Podczas wspólnego wieczoru pili alkohol i brali narkotyki. W pewnym momencie mężczyzna miał doznać halucynacji i dokonać morderstwa. Jak poinformował "Dziennik Łódzki" w środę, w sądzie wylądował już akt oskarżenia w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Draginja Nadażdin: Czekamy tylko na sygnał do wjazdu z większą pomocą dla Strefy Gazy

Morderstwo przy ul. Tymienieckiego w Łodzi. Akt oskarżenia jest już w sądzie

Jak poinformował "Dziennik Łódzki", do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia w sprawie 35-letniego Daniela Ch. "Akt oskarżenia sporządziła Prokuratura Rejonowa Łódź - Widzew" - przekazał portal. Mężczyzna został osadzony w areszcie w Piotrkowie Trybunalskim. Grozi mu dożywotnia kara więzienia. Wcześniej nie był karany.

35-latek z zawodu jest operatorem maszyn offsetowych i nauczycielem wychowania fizycznego. Przed zbrodnią pracował jako nauczyciel i trener w jednej z łódzkich szkół sportowych. Jak podaje portal, mężczyzna podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do winy. Jednak z czasem zaczął wycofywać się ze swoich słów, a zdarzenia z tamtego wieczoru argumentował niepamięcią.

Zbrodnia w Łodzi. Mężczyzna "usłyszał głosy i zobaczył demony"

Przypomnijmy, w połowie stycznia grupa znajomych wspólnie wynajęła mieszkanie w łódzkich loftach przy ulicy Tymienieckiego. Tego wieczoru mieli pić głównie piwo, a także przyjmować narkotyki w formie kryształu. - Oskarżony wraz z kolegą wyszedł około 1:00 w nocy na pobliską stację, gdzie kupili kolejne butelki piwa, a potem wrócili - powiedział Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, którego cytuje tvn24.pl. Około godziny 3:00 w nocy 35-latek miał doznać halucynacji. Znajomi pili piwo, kiedy Daniel miał usłyszeć upiorny głos dobiegający z telefonu jego kolegi. Mężczyzna zeznał później, że w pewnym momencie "usłyszał głosy i zobaczył demony, zaczął z nimi walczyć", mówił też, że zobaczył "diabła". Ch. twierdził, że słyszy: "Walcz, walcz, weź miecz w rękę i walcz!".

- Mężczyzna chwycił znajdujący się na wyposażeniu mieszkania nóż kuchenny i zadał nim kilkanaście ciosów swojemu koledze i kilkadziesiąt koleżance - poinformował przedstawiciel łódzkiej prokuratury. Śledztwo wykazało, że ofiary próbowały się bronić. Po dokonaniu zbrodni oskarżony wybiegł z mieszkania. - Dobiegł do kościoła ewangelickiego na ulicy Piotrkowskiej, zaczął się dobijać do środka, pukać i dzwonić do drzwi. Chciał rozmawiać z księdzem - podkreślił prok. Krzysztof Kopania. - Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta samego momentu ataku. Podał, że 34-latek był jego bliskim przyjacielem i nie wyobrażał sobie, by mógł go skrzywdzić - przekazał w rozmowie z tvn24.pl prokurator Krzysztof Kopania.