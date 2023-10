Rzecznik poznańskiej prokuratury przekazał, że Zbysław C., który został zatrzymany ws. zabójstwa pięcioletniego chłopca, miał leczyć się neurologicznie i cierpieć na schorzenie, które doprowadziło do zmian w mózgu. Więcej na ten temat napisaliśmy w poniższym artykule.

Tragiczny atak nożownika w Poznaniu. Zabójca pięcioletniego chłopca dwa lata temu wyrzucił z balkonu list

Jak mówili na konferencji prokuratury dziennikarze, dopytując się o szczegóły śledztwa, sąsiedzi Zbysława C. już wcześniej zauważyli niepokojące zachowanie mężczyzny. Policja nie otrzymała jednak żadnego zgłoszenia ws. 71-latka, aż do momentu, w którym śmiertelnie ranił pięcioletniego chłopca, który razem z przedszkolną grupą wracał z zajęć na poczcie.

Dziennikarze "Faktu" dotarli do sąsiadki, która opisała im niepokojące zachowanie sąsiada. Dwa lata wcześniej mężczyzna miał zrzucić z balkonu list z mroczną treścią. - Szłam wtedy ulicą, i z balkonu na piętrze starszy mężczyzna wyrzucił kartkę - opisała pani Maria. Kobieta podniosła list myśląc, że sąsiad może potrzebować pomocy.

- Było na niej napisane: "dzisiaj kogoś zabije". Nie zdążyłam nic z tym zrobić, bo akurat do kamienicy wchodziła kobieta, której pokazałam tę kartkę. Powiedziała, że jest córką i zabrała mi tę kartkę - powiedziała roztrzęsiona sąsiadka. Później jednak zapomniała o sprawie. Dopiero wydarzenia z 18 października tego roku przypomniały jej o tamtym zdarzeniu. - Może myśl o zabiciu chodziła mu po głowie od dawna? - zastanawia się kobieta.

Dziennikarze ustalili też, że Zbysław C. miał być znany w okolicy z zaczepiania młodzieży. Często kupował alkohol w pobliskim sklepie, a następnie pił go na znajdującym się niedaleko boisku. Przeganiał stamtąd młodzież i wyzywał dzieci. Miał być drażliwy.

Atak na pięcioletniego Maurycego. Zbysław C. zadał chłopcu jeden, śmiertelny cios

18 października Zbysław C. miał zaczepiać przypadkowe osoby. Wszedł też do sklepu, w którym odgrażał się, że jak nie dostanie alkoholu, to zaraz kogoś zabije. Ekspedientka miała jednak nie przejąć się tą groźbą, ponieważ nie wydawała się ona realna do spełnienia. Po wyjściu ze sklepu 71-latek przeszedł na drugą stroną ulicy, gdzie trafił na grupę przedszkolaków i towarzyszące im wychowawczynie. Mężczyzna zaczepił ich i nagle rzucił się na Maurycego. Chłopiec został ugodzony kuchennym nożem w klatkę piersiową. Obrażenia dziecka były tak rozległe, że pięciolatek zmarł w szpitalu.