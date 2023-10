Prognozy pogody publikowane przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazują, że w czwartek (19 października) wciąż możemy spodziewać się niskiej temperatury z porywami wiatru i okazjonalnymi opadami deszczu. W nocy i nad ranem miejscami pojawić mogą się ponadto ograniczające widzialność mgły.

Temperatura osiągnie w nocy wartości poniżej zera. Możliwe przymrozki

Sygnały wskazujące na znaczne ochłodzenie zauważymy już w nocy ze środy na czwartek. Zgodnie z prognozami temperatura minimalna w nocy osiągnie wartość minus 2 stopni Celsjusza. Jej przeciętna wartość wyniesie 0 stopni na wschodzie kraju, miejscami w centrum i na zachodzie Polski może osiągać wartości sięgające 3 i 4 stopni. W nocy termometry wskażą najwyższe wartości nad morzem. Temperatura osiągnie tam 7 i 8 stopni Celsjusza.

Niskiej temperaturze towarzyszyć będą mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Synoptycy zapowiadają, że pojawią się one przede wszystkim we wschodnich częściach kraju. W nocy we wszystkich częściach kraju możemy spodziewać się ponadto umiarkowanych opadów deszczu. Na Pomorzu i Podkarpaciu wystąpią porywy wiatru. W obszarach podgórskich osiągną one prędkości do 55 km/h.

Pogoda na 19 października. IMGW ostrzega przed mgłami i przelotnymi opadami deszczu

Mgły utrzymają się do godzin porannych i obejmą przede wszystkim województwo podlaskie, a także wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego oraz północno-zachodnie fragmenty województwa mazowieckiego. W związku z wynikającym ze zjawiska ograniczeniem widzialności IMGW opublikowało dla tych regionów ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Alerty pogodowe mają obowiązywać do godziny 9.00.

W większości regionów kraju temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni Celsjusza. Niższe wartości osiągnie w północno-wschodniej Polsce, gdzie słupki rtęci wskażą do 6 stopni. Nieco wyższe wyniki odnotują termometry na południu, gdzie temperatura sięgnie 13 i 14 stopni Celsjusza. Na obszarach podgórskich i nad morzem utrzyma się momentami porywisty wiatr o prędkości do 60 km/h.

W ciągu dnia na terenie całego kraju utrzyma się wysokie zachmurzenie podwyższające ryzyko wystąpienia miejscowych opadów deszczu. Z czasem pewne przejaśnienia mogą pojawić się we wschodnich rejonach Polski. Modele prognostyczne WXcharts.com wskazują, że opadów spodziewać można się przede wszystkim w południowo-zachodnich, centralnych i wschodnich obszarach kraju. Wieczorem i w nocy z piątku na sobotę skoncentrować mogą się zaś w północnych częściach Polski.