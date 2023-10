W sobotę (14 października) w Żurawiu (woj. śląskie) mężczyzna, który był na spacerze ze swoimi dziećmi, natknął się na wystające z ziemi ludzkie szczątki. Miejsce odkrycia zwłok znajduje się zaledwie 20 kilometrów od miejscowości Borowce, gdzie w lipcu 2021 roku doszło do potrójnego zabójstwa, którego sprawcą miał być 52-letni wówczas Jacek Jaworek. Mężczyzna do tej pory poszukiwany jest przez służby. Pojawiły się więc spekulacje, że odnalezione szczątki mogą należeć do potencjalnego sprawcy. Sprawę skomentowała częstochowska prokuratura.

W lesie znaleziono szczątki? Czy to Jacek Jaworek? Sprawę skomentował częstochowski prokurator

Prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie poinformował w rozmowie z Onetem, że w sprawie odnalezienia zwłok wszczęto śledztwo dotyczące "zabójstwa mężczyzny nieustalonej tożsamości". - Prowadzimy czynności dotyczące zabójstwa, bo te zwłoki były zakopane na głębokości kilkudziesięciu centymetrów - wyjaśnił. Zaznaczył przy tym, że nic nie wskazuje na to, żeby zwłoki należały do poszukiwanego w związku z morderstwem Jacka Jaworka. - Czynności, które były wykonywane na miejscu zdarzenia, nie wskazują, żeby to był Jacek Jaworek - podkreślił Ozimek. Prokurator wyjaśnił, że dotychczas porównane zostały kwestie, które dotyczą cech charakterystycznych, wzrostu, odzieży oraz znaków szczególnych.

Ozimek poinformował portal, o przeprowadzonej sekcji znalezionych w lesie zwłok oraz pobraniu przez śledczych materiału genetycznego. Ten ma posłużyć do przeprowadzenia badań DNA. - Wyniki powinny być znane za kilka dni. Wtedy będziemy mogli kategorycznie odnieść się do tych spekulacji - podkreślił częstochowski prokurator.

Morderstwo w Borowcach. Jacek Jaworek zastrzelił swojego brata, szwagierkę i chrześniaka

W nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku 52-letni wówczas Jacek Jaworek miał zamordować członków swojej rodziny. Według śledczych mężczyzna wszedł na teren rodzinnego domu w Borowcach, gdzie kolejno strzelał do bliskich. Najpierw przed domem zabił 44-letniego brata Janusza. Następnie wewnątrz budynku zamordował 44-letnią szwagierkę Justynę i jej najstarszego syna, 17-letniego Jakuba, który był chrześniakiem Jaworka. Masakrę przeżył jedynie 13-letni wówczas Gianni, który gdy usłyszał strzały, ukrył się w domu, a następnie uciekł przez okno do sąsiadów.

Jacek Jaworek miał zbiec z miejsca zbrodni. W domu pozostawił dokumenty, pieniądze oraz leki, które przyjmował na stałe. Przed domem porzucił także zaparkowany samochód. Mimo przeprowadzonych na ogromną skalę poszukiwań, przesłuchaniu ponad 100 świadków, nawiązaniu współpracy z amerykańskimi śledczymi, służbom nadal nie udało się namierzyć zabójcy. W sprawie przyjęto kilka hipotez. Jedna z nich zakładała ucieczkę za granicę, inna ukrycie się z pomocą osób trzecich. Jeszcze inna pod uwagę brała samobójstwo, mimo że nie ma żadnych realnych dowodów na to, że Jaworek nie żyje. Mężczyzna nadal jest poszukiwany przez policję.