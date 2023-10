Atak nożownika pod Nowym Targiem. Mężczyzna rzucił się na policjantów, padły strzały

Policja z Nowego Targu (woj. małopolskie) otrzymała w środę 18 października zgłoszenie w związku z agresywnym i pobudzonym mężczyzną. Kiedy mundurowi pojawili się w domu pod wskazanym adresem w Zubrzycy Dolnej (powiat nowotarski), mężczyzna zabarykadował się na strychu. Policjanci dostali się do środka z pomocą strażaków, ale wtedy zostali zaatakowani. Policja przekazała, że funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego.

Zubrzyca Dolna. Policjanci zostali zaatakowani podczas interwencji. Padły strzały z broni palnej

Policjanci użyli pałki służbowej oraz tasera, ale użycie tych środków nie dało oczekiwanych efektów i mężczyzna w pewnym momencie zranił funkcjonariusza. "Napastnik nadal był agresywny i atakował nożem policjantów, co zmusiło ich do użycia broni palnej w celu ochrony własnego życia i osób postronnych. Policjant z raną przedramienia został przewieziony do szpitala" - przekazała Polska Policja w mediach społecznościowych.

Nie żyje mężczyzna, który zaatakował policjantów. Prokuratura nadzoruje czynności na miejscu zdarzenia

Według doniesień portalu 24tp.pl, około godziny 10:00 na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny został zarówno policjant, jak i 26-letni napastnik. Portal przekazał, że mężczyzna, który zaatakował policjanta, zmarł.

Doniesienia o śmierci potwierdził także "Fakt". - Około godziny 11 stwierdzono śmierć mężczyzny na miejscu. Jeden z policjantów ma ranę przedramienia, obecnie przebywa w szpitalu, gdzie są wykonywane badania - przekazała rzeczniczka nowotarskiej policji Dorota Garbacz. Czynności na miejscu zdarzenia nadzoruje prokurator.