Seria podpaleń na terenie Elbląga. Podejrzana twierdzi, że... odreagowywała kłótnie z partnerem

Do serii 11 podpaleń doszło na przestrzeni ostatnich tygodni na terenie Elbląga (województwo warmińsko-mazurskie). Ofiarą podpalacza padły wiaty śmietnikowe przypisane do kilku różnych blokowisk. Większość kontenerów znajdowała się terenie osiedla Nad Jarem.

Elbląg. Policja ujęła podejrzaną ws. podpaleń kontenerów na śmieci. Zniszczeniu uległy także pojazdy osobowe

Ostatnie tego typu zdarzenie miało miejsce 14 października. W płomieniach stanął wtedy kontener na śmieci zlokalizowany przy ulicy Broniewskiego. Niedługo potem policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali kobietę podejrzaną o wywoływanie pożarów w wiatach śmietnikowych. Na niekorzyść 35-latki miał przemawiać materiał pozyskany z monitoringu miejskiego, na którym została uwieczniona.

Jednym z najpoważniejszych zdarzeń wywołanych przez kobietę miał być pożar z 18 czerwca. Ogień w wiacie śmietnikowej znajdującej się przy ulicy Królewieckiej został zaprószony po godzinie 15. Płomienie zdołały przenieść się również na zaparkowane w pobliżu samochody osobowe. Do ich ugaszenia wezwano cztery zastępy elbląskiej Państwowej Straży Pożarnej. "Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu łącznie dwóch prądów gaśniczych, co w efekcie doprowadziło do ugaszenia pożaru. W zdarzeniu nie odnotowano osób poszkodowanych, jednak całkowitemu zniszczeniu uległa wiata śmietnikowa i dwa auta osobowe, a pięć kolejnych pojazdów zostało uszkodzonych w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury" - czytamy na stronie Jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Miała dokonać 11 podpaleń wiat śmietnikowych. W ten sposób odreagowywała konflikt z partnerem

Podejrzana przyznała się do podpaleń. Swoje zachowanie tłumaczyła kłótnią z partnerem. Podkładanie ognia pod kosze na śmieci miało pomóc jej rozładować negatywne emocje. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec domniemanej sprawczyni środka zapobiegawczego w postaci trzech miesięcy pozbawienia wolności. Za dokonanie 11 podpaleń aresztowanej kobiecie grozi kara nawet pięciu lat więzienia.