Wypadek wydarzył się w środę 18 października na drodze wojewódzkiej numer 637 pod Mińskiem Mazowieckim w miejscowości Sołki (powiat miński, woj.mazowieckie). Policja otrzymała zgłoszenie po godzinie 6:00 rano i niezwłocznie udała się na miejsce zdarzenia.

Mazowieckie. Śmiertelny wypadek w miejscowości Sołki. 14-latek został potrącony dwukrotnie

Policja ustaliła na miejscu szczegóły dotyczące wypadku. - Doszło do potrącenia nastoletniego chłopca. Niestety w wyniku zdarzenia chłopiec poniósł śmierć na miejscu. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora - przekazała sierżantka sztabowa Elżbieta Zagórska z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w rozmowie z TVN24.

Reporter tvnwarszawa.pl zrelacjonował dramatyczny przebieg zdarzenia. 14-latek zmierzał w kierunku przystanku autobusowego, ale w pewnym momencie został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego. - Przeleciał kilkadziesiąt metrów, po chwili został uderzony przez kierowcę, który jechał w drugą stronę - ustalił reporter Węgrzynowicz.

Policja zabezpieczyła teren. Uszkodzenia pojazdu wskazują, że uderzenie było silne

Kierowcy zatrzymali się na miejscu. Jeden z nich zrobił to w sporej odległości od przejścia dla pieszych, przez co policja początkowo miała go nie dostrzec. Uszkodzenie pojazdów po wypadku wskazuje, że uderzenie było silne. - Dwa pojazdy są na miejscu, zostały zepchnięte na pobocze. Jeden z nich jest bardzo zniszczony, takie zniszczenia są bardzo rzadko spotykane, jeśli chodzi o potrącenia pieszych. To musiało być bardzo silne uderzenie. Zniszczony jest przód pojazdu, wybita szyba, urwany błotnik - relacjonował reporter Mateusz Szmelter. Natomiast drugie auto posiada uszkodzenia dolnej części zderzaka.

Policja i straż zabezpieczyły teren. Prokuratura zajęła się wyjaśnieniem przebiegu wypadku i czynnikami, które mogły go spowodować. Służby wstrzymały ruch na drodze w obu kierunkach do godziny 10:00.

