Powyborcze paski w TVP zaskakują Polaków. "Paskowy chyba już złożył wypowiedzenie"

W powyborczy poniedziałek 16 października Telewizja Polska zaczęła wprowadzać zmiany dotyczące sposobu narracji. Znacznie rzadziej na antenie atakowano lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Jego nazwisko nie znalazło się też na paskach prezentowanych podczas programów, co nie umknęło uwadze internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Apel Donalda Tuska. "Zwracam się do pana prezydenta"

Treść pasków informacyjnych w TVP znacznie łagodniejsza. Szykują się zmiany w TVP?

Po zakończonych wyborach w TVP Info widzowie mogli zauważyć paski informacyjne zawierające jedynie dane dotyczące wyników wyborów. "Dane PKW z 99,6 proc. okręgów. PiS: 35,39 proc.", "Oficjalne wyniki PKW: 7 640 854 Polaków wybrało Prawo i Sprawiedliwość", "Sejm X kadencji - podział mandatów", "Powyborcze scenariusze", "Pytania o przyszłość programów społecznych" - takie informacje pojawiają się od 16 października na paskach TVP.

"Paskowy chyba już złożył wypowiedzenie. Od 40 minut oglądam i żadnego paska walącego w Tuska i opozycję. Idzie nowe" - napisał jeden z internautów w serwisie X 17 października.

Przed wyborami treść pasków TVP była o wiele bardziej agresywna. Pojawiały się takie napisy, jak m.in.: "Tusk atakuje polską suwerenność", "Protest przeciwko polskiej konstytucji", "Kłamstwa i manipulacje w filmie 'Zielona granica'" czy "Afera przemytnicza Platformy". Paski TVP były niejednokrotnie obiektem drwin i skandali - czy po wyborach ich treść zmieni się na stałe?

Skarga do KRRiT na treść paska TVP. "Jest dyskryminacyjny"

Przypomnijmy, że skargę na treść jednego z pasków TVP złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krzysztof Luft, członek Rady Programowej Telewizji Polskiej - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. "Skargę do KRRiT wysłałem - na propagandowy przekaz w "Wiadomościach" TVP. 'Polacy stawiają na Prawo i Sprawiedliwość'. Jest dyskryminacyjny w stosunku do tych wszystkich, którzy na PiS nie głosują. Wyklucza ze wspólnoty narodowej Polaków, tych z nas, którzy stawiają na inne partie i stanowią zresztą większość, bo przecież Polacy głosujący na PiS nigdy większości nie stanowili" - przekazał Krzysztof Luft.

"To jaskrawe naruszenie art. 18 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, który zakazuje publikowania treści dyskryminujących ze względu na poglądy polityczne. Ta belka, od lat, była wielokrotnie pokazywana w Wiadomościach" - dodał.