We wtorek (17 października) w jednym z suwalskich mieszkań na ulicy Bydgoskiej znaleziono zwłoki 53-letniej kobiety. Początkowe niepotwierdzone przez policję informacje wskazywały na odnalezienie na jej ciele rany postrzałowej głowy. Głos w sprawie zabrał rzecznik podlaskiej policji.

Suwałki. Odnaleziono ciało 53-latki. Kobieta miała rany postrzałowe

- Na tym etapie mogę potwierdzić, że w mieszkaniu znalezione zostały zwłoki kobiety z ranami. Jednak przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Trwają ustalenia i czynności mające na celu zatrzymanie sprawcy tego czynu. Na chwile obecną są to jedyne informacje, jakie mogę udzielić w tej sprawie - poinformował Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji, cytowany przez portal suwalki.info.

O tym, że na ciele kobiety miały być rany postrzałowe, poinformowała także prokuratura w rozmowie z Państwową Agencją Prasową. Nie ujawniono jednak oficjalnej przyczyny zgonu 53-latki. Prokuratorka z suwalskiej prokuratury rejonowej Krystyna Szóstka podkreśliła jednak, że "śledztwo prowadzone jest w związku z zabójstwem".

Nieoficjalnie. Poszukiwany jest mąż zamordowanej 53-latki

Z nieoficjalnych informacji przekazanych przez radio RMF FM wynika, że martwą kobietę odnaleziono w łazience pod prysznicem. Rozgłośnia przekazała, że w sprawie poszukiwany jest mąż zamordowanej kobiety. "Wiadomo, że małżeństwo miało wziąć rozwód" - poinformowało RMF.

Podobne ustalenia miały miejsce po strzelaninie, do której doszło w sierpniu 2023 roku w Sandomierzu (woj. Świętokrzyskie). Na ulicę Mickiewicza została wezwana policja, którą zaalarmowano w związku ze strzałami, których odgłosy słyszane były w jednym z bloków. Na miejscu służby odnalazły 48-latkę z raną postrzałową. Ciężko ranną kobietę przetransportowano do szpitala. W mieszkaniu po raz ostatni miał być widziany były mąż kobiety. Jeszcze tego samego dnia policjanci patrolujący okolice w poszukiwaniu podejrzanego usłyszeli strzał w innym bloku. Funkcjonariusze siłą weszli do mieszkania, z którego dobiegł huk. Znaleźli tam zastrzelonego 50-letniego byłego męża kobiety oraz użytą przez niego broń.