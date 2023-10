O wydarzeniach w nocy z 30 na 31 sierpnia poinformowała "Gazeta Wyborcza". Z ustaleń dziennikarzy wynika, że ksiądz Tomasz, wikary z parafii pw. Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, zorganizował na plebanii imprezę, na którą zaprosił także pracownika seksualnego. Uczestnicy pili alkohol oraz zażywali tabletki na potencję. Zabawa wymknęła się spod kontroli, a pracownik seksualny stracił przytomność. Dopiero po interwencji policji ratownicy medyczni zostali wpuszczeni do mieszkania.

Co grozi księdzu, który zorganizował orgię na plebanii? Najcięższe kary kanoniczne

Proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Anielskiej 12 września zawiadomił kurię diecezjalną w Sosnowcu o "interwencji pogotowia i policji" w mieszkaniu duchownego. Biskup Grzegorz Kaszak powołał komisję wyjaśniająca okoliczności zdarzenia. 6 października komisja przedstawiła mu raport, w którym możemy przeczytać, że "ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia".

Na mocy dekretu z 21 września 2023 r. ksiądz został odwołany ze wszystkich podejmowanych do tej pory funkcji i urzędów. Biskup sosnowiecki zdecydował także o wszczęciu procedury karnej. Aby uniknąć zarzutu braku bezstronności, zostanie on przeprowadzony przez kościelny wymiar sprawiedliwości spoza diecezji sosnowieckiej. Duchownemu grożą "najcięższe kary kanoniczne", w tym wydalenie ze stanu duchownego. Po zakończeniu działań procesowych prawnicy przekażą wszystkie akta sprawy do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję, co dalej z ks. Tomaszem.

Wszystko w rękach biegłych. Prokuratura: Opinia już do nas wpłynęła

Poza postępowaniem kościelnym, dochodzenie pod kątem "nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. Śledczy poprosili o opinię biegłego z zakresu medycyny, który miał określić, czy poszkodowany mężczyzna faktycznie znajdował się w sytuacji zagrażającej życiu. - Taka opinia już do nas wpłynęła, jednak nie zostanie ona przekazana opinii publicznej. Cały czas przesłuchujemy świadków i analizujemy materiał dowodowy w tej sprawie. Wciąż gromadzimy materiał dowodowy - przekazał "Gazecie Wyborczej" prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Od opinii zależy, czy ks. Tomasz usłyszy zarzuty, czy nie.

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech" - czytamy w art. 162. Kodeksu karnego.