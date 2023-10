Mężczyzna usłyszał zarzuty w związku z podpaleniem domu w Golcowej na Podkarpaciu, które miało miejsce w piątek 13 października. Policjantom udało się ustalić, że 43-latek groził śmiercią swojej matce i bratu, a następnie podłożył ogień w budynku przylegającym do domu jednorodzinnego, w którym się znajdowali. Podejrzanemu grozi za to do 10 lat więzienia.

