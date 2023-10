Na rewolucję w zbrojeniach się nie zanosi. MON i wojsko czeka jednak głębokie badanie szaf

- Niezmiennie podtrzymujemy nasze kampanijne deklaracje. Nie będzie zrywania zawartych umów. Jesteśmy za modernizacją wojska i wzrostem wydatków na ten cel - mówi Gazeta.pl Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO i minister obrony w latach 2011-15. Nie chce jednak wchodzić w szczegóły, bo twierdzi, że tak naprawdę niewiele wiadomo na temat decyzji podejmowanych przez MON w ostatnich latach. Deklaruje więc przeprowadzenie najpierw gruntownego audytu.

- Na temat działań ministerstwa wiemy właściwie tyle, ile dowiedzieliśmy się z mediów. Trudno się więc odnosić do pytań o konkretne umowy lub zobowiązania. Musimy najpierw sprawdzić, jaka jest ich treść - mówi Siemoniak. Podobnie odnosi się do pomysłu rządu PiS, aby finansować zakupy broni poprzez zaciąganie długu, który nie wlicza się do budżetu MON. - Co do zasady nie jest to złe. Uważam jednak, że lepiej byłoby te pieniądze wydawać poprzez budżet MON. Nie przez jakiś kolejny fundusz, który jest nietransparentny i poza kontrolą Sejmu. Obywatel powinien wiedzieć, na co są przeznaczane jego podatki. Zwłaszcza że mówimy o znacznych kwotach, które będziemy spłacać przez wiele lat - stwierdza były minister obrony.

Ogólny zarys planów jest

Pewne informacje na temat zamiarów partii opozycyjnych odnośnie wojska można znaleźć w ich programach wyborczych i kampanijnych deklaracjach. Tych, które przynajmniej w kontekście KO, Siemoniak podtrzymuje. W przypadku jego ugrupowania sprowadzają się one do: audytu zakupów i awansów od 2015 roku, przedstawienia w 100 dni nowego programu modernizacji armii, przyjęcia prawa uniemożliwiającego wykorzystywanie wojska do celów promocji politycznej, przystąpienie do programu europejskiej obrony przeciwlotniczej European Sky Shield i umożliwienie powrotu do służby żołnierzom "niesłusznie zwolnionym po 2015 roku".

Swoje ogólne deklaracje co do obronności ma też Trzecia Droga. Po pierwsze chce rozdzielić polityczny nadzór nad wojskiem od dowodzenia, co ma być w gestii wojskowych. Kontynuacja modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych. Poprawienie systemu budowy rezerw. Zwiększenie udziału polskiego przemysłu w procesie modernizacji. Poprawa zdolności wojska do wspierania państwa w sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju. Lepszy system zarządzania wojskiem i wykorzystanie do celów doradczych niezależnych ekspertów cywilnych.

Deklaracje odnośnie sił zbrojnych ma też Lewica. Po pierwsze wyraża poparcie dla utworzenia europejskich sił zbrojnych. Chce też wzmacniać dobrowolną rezerwę, bez przywracania poboru. Modernizacja armii ma być ogólnie kontynuowana, choć przeprowadzony ma być przegląd programów zbrojeniowych. Zakupy za granicą powinny być powiązane z importem technologii dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Do tego pada deklaracja o chęci odbudowy Obrony Cywilnej w stylu nordyckim, czyli między innymi budowa schronów.

Jak to deklaracje wyborcze, nie ma w tym za wiele konkretów. To, co się przewija w narracji wszystkich partii, to chęć kontynuowania modernizacji wojska przy jednoczesnym przeprowadzenia audytu w MON. Jego wyniki mogą być wielce interesujące, ponieważ ministerstwo za rządów PiS istotnie ograniczyło dostęp do informacji.

Kontynuacja i korekty, a nie rewolucja

Jednak nie ma co się spodziewać rewolucji, całkowitego zaprzeczenia działaniom PiS w MON, seryjnego cięcia kontraktów zbrojeniowych i odwracania trendu wzmacniania sił zbrojnych. Według sondaży z ostatnich lat polskie społeczeństwo wyraźnie taki kierunek popiera. W 2022 roku cała opozycja głosowała za przyjęciem nowej Ustawy o Obronie Ojczyzny, która zakłada między innymi wysokie wydatki na obronność i zwiększanie liczebności wojska. Wojna w Ukrainie i ogólna destabilizacja sytuacji bezpieczeństwa na świecie nie sprzyja oszczędzaniu na siłach zbrojnych. To już było przez trzy dekady po zakończeniu zimnej wojny i w efekcie teraz cały Zachód musi szybko przyśpieszać zbrojenia oraz odtwarzać zdolność do choćby produkcji amunicji na skalę wymaganą przez wojnę, a nie operacje przeciw partyzantkom w Afganistanie czy Iraku.

Należy się jednak spodziewać zmian w pewnych najbardziej kosztownych i kontrowersyjnych programach zapoczątkowanych przez jeszcze obecną obsadę MON. Pierwszym jest sama koncepcja zwiększenia liczebności sił zbrojnych do poziomu 300 tysięcy ludzi. To jeden z główny programów ministra Mariusza Błaszczaka, który pochłania istotne fundusze i zasoby wojska. Różne akcje promocyjne zachęcające do służby wojskowej, trzy nowe dywizje, liczne nowe garnizony. Wszystko to przy głosach ekspertów mówiących o owszem ogólnej konieczności rozbudowy sił zbrojnych, ale powątpiewających w zdolność do osiągnięcia poziomu konkretnie 300 tysięcy ludzi pod bronią. Głównie z powodów demograficznych i braku chętnych do służby. Nie brakuje głosów, że to właściwie niemożliwe bez odwieszenia obowiązkowego poboru. W sierpniu w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Siemoniak podał jego zdaniem bardziej realne liczby, do których może będzie dążył nowy rząd. To 150 tysięcy żołnierzy zawodowych, 30 tysięcy WOT i 30 tysięcy ochotniczej służby zasadniczej, czyli 210 tysięcy. Do tego 250 tysięcy przeszkolonej rezerwy.

Pomimo mało przychylnych opinii na temat WOT po stronie partii dotychczas opozycyjnych, nikt oficjalnie nie deklarował chęci rozwiązywania tej organizacji. Raczej należy się spodziewać finalnego uporządkowania ich podległości. Obecnie WOT podlega ministrowi obrony i jest wyłączony z normalnych struktur dowodzenia wojskiem. Argumentowano to koniecznością wsparcia procesu formowania nowego rodzaju wojsk, ale wywoływało wiele kontrowersji, ze względu na bezpośrednie podporządkowanie fragmentu sił zbrojnych ministerstwu kierowanemu przez polityków.

Umowy ramowe pierwsze do przycięcia

Zmian można się też spodziewać w programach zbrojeniowych, które pozostają na etapie deklaracji lub umów ramowych. Tych pojawiło się w ostatnich latach wiele i ze względu na oficjalną komunikację MON można było odnieść wrażenie, że są one pełnoprawnymi kontraktami zbrojeniowym. Na przykład na łącznie 1000 czołgów K2 i 672 armatohaubic K9 z Korei Południowej, pół tysiąca amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS czy 96 śmigłowców bojowych AH-64 Apache. W przypadku każdej z tych umów czy deklaracji zapowiadane liczby budziły zdumienie specjalistów, ponieważ są, delikatnie rzecz biorąc duże. Ich realizacja stawiałaby Polskę w czołówce sił zbrojnych świata, a w kwestii nowoczesnej artylerii rakietowej na podium. To zasadniczo nic złego, jednak pytanie o koszty.

Pieniądze są problemem nawet teraz, za rządów PiS. Pomimo deklaracji ogromnych wydatków na zbrojenia i gotowości do pozyskiwania pieniędzy poprzez emisję obligacji. Od podpisania umów ramowych na koreański sprzęt w 2022 roku, faktycznie realizowane są dostawy 180 czołgów K2 i 48 armatohaubic K9, jako awaryjnego uzupełnienia po broni wysłanej Ukrainie. Rozmowy na temat zakupu pozostałych 820 czołgów i 624 armatohaubic utknęły w miejscu. - Po prostu w skarbonce jest już pusto - mówi Gazeta.pl anonimowo człowiek z wiedzą na temat negocjacji. Pojawiały się sugestie w południowokoreańskiej prasie, że Korea Południowa udzieli znacznych pożyczek na ten zakup, ale pomimo ponad roku rozmów nie osiągnięto porozumienia. Skoro w przypadku umów ramowych z Azją jest problem z finansowaniem, to podobnie może być z jeszcze droższymi z Ameryką.

Unieważniania czy rewidowania umów już zawartych nie ma co się spodziewać. Zwłaszcza tych zagranicznych. - Po wcześniejszych przejściach z nami, patrz Caracale, nasi partnerzy nauczyli się odpowiednio zabezpieczać w umowach - mówi anonimowy rozmówca Gazeta.pl. Przez Caracale ma na myśli unieważnienie na początku rządów PiS w 2015 roku przetargu na nowe śmigłowce wielozadaniowe. Wybrano w nim już ofertę francuskiego koncernu Airbus, ale umowy nie podpisano, wywołując poważny skandal w relacjach z Francją i wysyłając wymowny sygnał do wszystkich koncernów zbrojeniowych.

Mniej pewnie może czuć się krajowy przemysł zbrojeniowy, zwłaszcza ten państwowy. W jego przypadku rząd ma pozycję dominującą, więc może sobie pozwolić na więcej. Jednak jeśli wierzyć deklaracjom wyborczym, to partie potencjalnej przyszłej koalicji rządzącej nie chcą mu szkodzić, wręcz przeciwnie. Jednak jeśli według ocen nowego rządu pieniędzy będzie za mało, to łatwiej będzie ciąć, tudzież "racjonalizować" zamówienia krajowe. Na zawarcie czekają natomiast takie ważne i duże umowy liczone w miliardach złotych jak na ponad tysiąc bojowych wozów piechoty Borsuk, setki wież ZSSW-30, uzbrojenie dla fregat Miecznik i wiele innych.

Bardzo dużo będzie zależało od woli politycznej nowego rządu na zadłużanie kraju celem przyśpieszenia modernizacji wojska. Jak wylicza Tomasz Dmitruk, dziennikarz miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa" i portalu "Dziennik Zbrojny", bez dodatkowych pieniędzy ponad planowany ustawowo budżet MON na poziomie 3 procent PKB, obecne tempo zakupów ulegnie "radykalnemu spowolnieniu".

Istotną rolę odegra tu osoba nowego ministra obrony i to, jaką będzie miał pozycję w rządzie, co przekłada się na zdolność forsowania interesów swojego ministerstwa. Mariusz Błaszczak jest jedną z najważniejszych postaci w PiS, więc miał znaczne możliwości w rządzie. Kto będzie nowym ministrem, jeszcze nie wiadomo. Na giełdzie nazwisk pojawia się między innymi Szymon Hołownia (jego żona jest pilotem wojskowym) czy generał Mirosław Różański, który właśnie dostał się do Senatu i sam Siemoniak. - Na ten temat wolę się nie wypowiadać. Nie ma nic gorszego niż ludzie, którzy "widzą się" w jakichś rolach. Trzeba poczekać na nowy rząd - mówi poseł.