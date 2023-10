Czy PiS odda władzę? Kwaśniewski: Prezydent będzie odwlekał "egzekucję"

W poniedziałek Aleksander Kwaśniewski był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF 24. Były prezydent RP został zapytany o przewidywania dot. przekazania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. - To nie będzie ani płynne takie, jakbym sobie wyobraził w jakimś ideale. Ale też nie sądzę - jeżeli nie zostanie to sztucznie wywołane - jakiś potencjał do konfrontacji ulicznej, do jakichś bójek - ocenił. Jego zdaniem przekazanie władzy przejdzie więc "w miarę płynnie".

Polityk wyraził również sceptycyzm w kwestii teorii krążących wśród opozycji, wedle których partia rządząca w obliczu przegranej miałaby sięgnąć po rozwiązania siłowe. - Taki oczywiście scenariusz, zupełnie czarny, że władza, żeby się utrzymać, wyprowadza wojsko, no można rozpatrywać, choć ja mam takie dziwne przekonanie, że ostatnim okresem, kiedy w Polsce można było wprowadzić jakiś stan wyjątkowy, stan wojenny i ostatnia osoba, która mogła to zrobić, był generał Wojciech Jaruzelski - stwierdził Kwaśniewski. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazał wyraźny podział w społeczeństwie, którego reakcji nie da się przewidzieć. Były prezydent zwrócił również uwagę na bardzo wysoką frekwencję, za sprawą której "tych wyborów nie można ukraść, nie można sfałszować, ponieważ ludzie będą to widzieć i oceniać".

W dalszej części rozmowy Kwaśniewski uznał, że prezydent jest "obecnie decydującą postacią". W rękach Andrzeja Dudy pozostaje kwestia zwołania pierwszego po wyborach posiedzenia Sejmu oraz desygnowanie premiera, który stworzy rząd. Zgodnie z obowiązującym prawem głowa państwa ma na to 30 dni od daty wyborów parlamentarnych. W ocenie Kwaśniewskiego obecny prezydent wykorzysta ten czas i choć będzie "odwlekał" kwestię oddania władzy przez PiS, powstania nowego rządu możemy spodziewać się już na początku grudnia. - Ktoś musi być stroną rozsądku - moim zdaniem tą osobą jest prezydent - mówił.

Jako najlepszego kandydata na urząd premiera Kwaśniewski wskazał Donalda Tuska. - Moim zdaniem te wybory dały Tuskowi niezwykle silny mandat polityczny, ale też moralny - podkreślił. Były prezydent przyznał również, że swój głos oddał na Lewicę, której wynik go zmartwił. Przyczyny takiego stanu rzeczy polityk upatruje w efekcie polaryzacji, czyli skupieniu się wyborców na walce pomiędzy dwoma największymi ugrupowaniami.