Dzień Zaduszny przypada w Polsce co roku 2 listopada. To wyjątkowa okazja do tego, by odwiedzić groby bliskich, jeśli nie zrobiliśmy tego dzień wcześniej, we Wszystkich Świętych. Czy z tej okazji należy się dzień wolny?

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda przemówił pierwszy raz po wstępnych wynikach wyborów. "Ogromnie dziękuję"

Dzień Zaduszny. Czy 2 listopada jest wolny od pracy?

Dzień Wszystkich Świętych, który przypada 1 listopada, jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Wówczas pracownicy wielu branż mogą wykorzystać dzień wolny na odwiedzenie grobów bliskich. Uczniowie także mają dzień wolny od nauki szkolnej. Osoby, które pracują w gastronomii, placówkach medycznych, policji czy w transporcie publicznym tego dnia mogą wykonywać swoje obowiązki. Jednak według Kodeksu pracy pracodawca powinien zapewnić takiej osobie inny dzień wolny.

W Dzień Zaduszny 2 listopada nie przypada dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że tego dnia wszyscy powinni wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Wyjątek stanowią pracownicy, którzy tego dnia wzięli urlop. Uczniowie w szkołach tego dnia również powinni mieć planowo zajęcia.

Dni ustawowo wolne od pracy. Kiedy wypadają?

W tym roku jeszcze trzy dni są ustawowo wolne od pracy. Mowa o Święcie Niepodległości (11 listopada), pierwszym dniu Bożego Narodzenia (25 grudnia) oraz drugim dniu Bożego Narodzenia (26 grudnia). Święta te przypadają kolejno w sobotę, poniedziałek i wtorek.

Kolejne dni wolne od pracy przypadają już na początku nowego roku, w styczniu. Pierwsze z nich to Nowy Rok (1 stycznia, poniedziałek), a następnie Święto Trzech Króli (6 stycznia, sobota).