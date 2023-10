Według pierwszych sondaży exit poll Konfederacja zdobyła w wyborach 6,2 proc. głosów wyborców, late poll z poniedziałkowego poranka daje konfederatom niewiele więcej - 6,4 proc. W poniedziałek podczas wieczoru wyborczego "Polska Wybiera" w Polsat News Dobromir Sośnierz z Konfederacji odniósł się do pierwszych wyników partii.

Wybory 2023. Dobromir Sośnierz komentuje wynik Konfederacji

Dobromir Sośnierz zwrócił uwagę, że do niskiego poparcia jego partii przyczyniło się kilka czynników. - Już wybory się skończyły, a prezenterzy przed chwilą znowu wpychali nas w koalicję z PiS-em. Powiedzieliśmy, że nie idziemy w koalicję z PiS-em, a mimo to ciągle dziennikarze i politycy innych partii nas wpychają w to. Albo w koalicję z Platformą, chociaż też mówiliśmy, że nie idziemy w koalicję z Platformą. To jest jeden z powodów - mówił Sośnierz w Polsat News.



- Oczywiście są też błędy nasze. Te pokemony na listach, które nam powyciągano. To są błędy, które popełniono przy obsadzie list wyborczych - dodał. Dopytywany przez prowadzącą program Agnieszkę Gozdyrę o to, dlaczego Konfederacja wybrała "pokemony", Sośnierz nie umiał udzielić jednoznacznej odpowiedzi. - Właśnie pani wymieniłem, że to był jeden z błędów - stwierdził polityk.

Dobromir Sośnierz o ataku na Konfederację

Dobromir Sośnierz odniósł się również do zarzucania politykom Konfederacji m.in. "jedzenia psów czy przekręcania programu wyborczego". - Okazało się, że ten pierścień ognia, skierowany przeciwko nam ze strony wszystkich partii politycznych, często z bardzo niewybrednymi atakami w naszym kierunku, przypisywanie jakichś głupot o jedzeniu psów, przekręcanie naszego programu - komentował Sośnierz.

Prowadząca program zwróciła uwagę na wypowiedź Sośnierza dotyczącą psów. Polityk stwierdził, że zwierzęta to "maszyny zrobione z mięsa", które "nie czują bólu dlatego, że nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, który mógłby ten ból odczuwać". Uznał również, że nie widzi "różnicy moralnej między psem a krową", o czym pisaliśmy w Gazeta.pl.



- Ja wiem, co powiedziałem. Moja wypowiedź została całkowicie przekręcona i grzana, zwłaszcza w przypadku lewicy, do obrzydliwości po prostu - stwierdził Sośnierz.