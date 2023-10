TVP z relacjami ze sztabów wyborczych. Zagadka: Kto miał najmniej czasu antenowego?

Wyniki exit poll pojawiły się o godzinie 21. Publiczna telewizja łączenia ze sztabami wyborczymi rozpoczęła od sztabu przy ul. Nowogrodzkiej i transmisji całego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. - Wyniki badań dają nam czwarte zwycięstwo w historii naszej partii. To wielki sukces naszej formacji - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz po nim głos zabrał rzecznik partii Rafał Bochenek. - Wierzymy, że oficjalny wynik wyborczy będzie dużo lepszy - dodał, a następnie zachęcał tłum do skandowania "zwyciężymy", zwyciężymy!". Dziennikarz Gazety.pl Jacek Gądek nazwał wieczór wyborczy PiS "stypą". Jak donosi, "nie trwał nawet 10 minut".

TVP przedstawiło relacje sztabów wyborczych. Najmniej czasu antenowego dla Donalda Tuska

Telewizja publiczna na transmisję sztabu PiS poświęciła ponad sześć minut czasu antenowego - wyliczyli dziennikarze Onetu. Następnie przeniosła się do sztabu Koalicji Obywatelskiej. - Odsunęliśmy ich od władzy, niewielu w to nie wierzyło. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył, jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni, jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy damy radę - zdążył powiedzieć Donald Tusk. TVP Info po 2,5 minutach relacji przerwało przemówienie i przeniosło się do sztabu Trzeciej Drogi. - Dziękujemy Polsko. Ludzie są dobrzy, Polska jest piękna. Będzie dobrze. Dla nas to wielki dzień - powiedzieli liderzy koalicji Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Zajęli 5,5 min. czasu antenowego.

Po wystąpieniu polityków trzech pierwszych partii telewizja TVP Info zaczęła transmitować rozmowę z gośćmi w studiu. Po krótkiej przerwie połączyła się ze sztabem wyborczym Lewicy. - Mam dwie satysfakcje życiowe, że z tą samą ekipą wróciliśmy i że po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Chcę wam powiedzieć, że nikt nam tego nie zabierze - mówił Włodzimierz Czarzasty. Zaraz po nim głos zabrał Sławomir Mentzen. - Ostateczne wyniki wyborów mogą się jeszcze trochę zmienić. Nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik, a wszystko wskazuje na to, że się nie udało - skomentował polityk Konfederacji.

Na końcu przyszedł czas na sztab Bezpartyjnych Samorządowców. - Ten dodatkowy bodziec w postaci 3 proc. głosów nam się należy i byłoby nam lepiej, gdybyśmy je zdobyli - powiedział marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

W studiu TVP Info gościli politycy PiS-u, Polski 2050, Lewicy, Bezpartyjnych Samorządowców oraz Konfederacji. Krzesło Koalicji Obywatelskiej było puste.

Wybory parlamentarne. Wyniki sondażu exit poll

Wybory parlamentarne wygrał PiS z wynikiem 36,8 proc. (200 mandatów), drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która uzyskała 31,6 proc. (163 mandaty) - wynika z badania exit poll zrealizowanego przez IPSOS. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Trzecia Droga z poparciem 13 proc. (55 mandatów)., Nowa Lewica, na którą zagłosowało 8,6 proc. wyborców (30 mandatów) i Konfederacja z poparciem 6,2 proc. (12 mandatów).

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak przekazał, że oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych zostaną ogłoszone najpóźniej we wtorek (17 października), w godzinach przedpołudniowych.