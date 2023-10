W ciągu ostatnich kilku dni Wojsko Polskie opuściło co najmniej kilkanaście osób związanych z kluczowymi organami dowodzenia w armii. 9 października do dymisji podali się gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz gen. Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Z ustaleń mediów wynika, że w okresie od 1 do 10 października wypowiedzenia złożyło ponadto 11 żołnierzy z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nietypowy wpis w mediach społecznościowych Dowództwa Generalnego. "Żeby brzuszek był happy"

W piątek 13 października na profilu Dowództwa Generalnego RSZ na platformie X (d. Twitter) pojawił się zastanawiający wpis, odbiegający od standardowych treści przekazywanych przez wojsko. Zdjęcie przedstawia papierową torbę, w jakiej często dostarczane jest jedzenie na wynos, a na niej napis: "To dla ciebie, żeby brzuszek był happy ;)".

A treść postu brzmi: "Atmosfera w załodze najważniejsza! Zadania mogą być trudne i wymagające, ale załoga jest jednym teamem. Napis na lunch boxie ze śniadaniem: To dla Ciebie, żeby brzuszek był happy ;). Koledzy wiedzą, że ja muszę być najedzona, żeby normalnie funkcjonować' - pilot CASY, dziewczyna". Wpis jest dość zagadkowy i mało zrozumiały. Czytelna jest jedynie jego intencja: miał zapewne podkreślić wysokie morale żołnierzy i zwrócić uwagę na pozytywną atmosferę w dowództwie pomimo ostatnich dymisji członków dowództwa.

Dymisje w dowództwie Wojska Polskiego. Powodem konflikt z Mariuszem Błaszczakiem?

Według ustaleń dziennikarzy powodem odejścia gen. Andrzejczaka i gen. Piotrowskiego miały być rosnący konflikt między dowództwem polskiej armii a ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Chodzi o m.in. wykorzystywanie przez PiS wojska do celów politycznych (przemówienia polityków PiS-u na tle żołnierzy Wojska Polskiego, odtajnienie przez Błaszczaka ściśle tajnego dokumentu dla celów kampanii wyborczej PiS), zrzucenie przez Błaszczaka odpowiedzialności za zagubioną pod Bydgoszczą rosyjską rakietę na gen. Piotrowskiego (rzekomo nie powiadomił o incydencie przełożonych, czemu jego bezpośredni przełożony zaprzeczył), robienie przez MON zakupów broni bez konsultacji z kompetentnymi oficerami wojska. "Gazeta Wyborcza" informowała, że kroplą, która przelała czarę i spowodowała nieoczekiwane dymisje generałów, mogło być powierzenie dowodzenia operacją Neon (ewakuacja polskich cywili z terenów objętego wojną Izraela), gen. Wiesławowi Kukule, a nie gen. Piotrowskiemu, co należało do jego kompetencji. Takie decyzje powodują w hierarchicznym przecież wojsku chaos; żołnierze nie wiedzą, czyich rozkazów słuchać, a generał "z urzędu" odpowiedzialny za daną operację, nie ma na nią wpływu.

Jeszcze tego samego dnia, w którym media obiegły informacje o dymisjach w dowództwie Wojska Polskiego, Andrzej Duda powołał następców gen. Andrzejczaka i gen. Piotrowskiego. Nowym szefem Sztabu Generalnego został właśnie gen. Kukuła, a nowym Dowódcą Operacyjnym gen. Maciej Klisz. Obydwaj generałowie sprawowali wcześniej funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, sił utworzonych w 2017 roku przez Antoniego Macierewicza, ówczesnego ministra obrony narodowej.