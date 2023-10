"W TVN24 i Polsat News wyemitowano orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego od razu po orędziu prezydenta Andrzeja Dudy. W TVP Info były jeszcze reklamy, a potem odczytano taki komunikat. Komedia" - napisał na X dziennikarz WP Rafał Mrowicki. Co usłyszeli i przeczytali widzowie TVP?

TVP ze specjalnym komunikatem przed orędziem Grodzkiego

"Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, Telewizja Polska S. A. ma obowiązek nadania wystąpienia Marszałka Senatu. Telewizja Polska S.A. informuje, że treść wystąpienia Marszałka Senatu zawiera agitację i polemikę wyborczą, naruszając w ten sposób paragraf 5 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 roku w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe" - brzmiała pierwsza część komunikatu.

TVP dalej stwierdziła, że treść wystąpienia Tomasz Grodzkiego rzekomo narusza "zasady równości komitetów wyborczych w prezentowaniu bezpłatnych materiałów wyborczych na antenach" Telewizji Polskiej. W komunikacie stwierdzono, że orędzie pojawiło się "w trosce o zachowanie powagi Państwa", ale TVP nie ponosi odpowiedzialności za treść wystąpienia marszałka Senatu.

"Łaskawcy z TVP podjęli trudną decyzję, że jednak je pokażą, a o swoich rozterkach poinformują widzów" - komentarze

"W TVP oburzeni posłowie PiS i prowadzacy Klarenbach robią rwetes o wystąpienie Tomasza Grodzkiego, że to agitacja polityczna. Gdzie oni byli przez ostatnie miesiące, nie oglądali wystąpień swojego premiera, ministrów i marszałka Sejmu???" - napisał na X Dominik Uhlig z "Gazety Wyborczej".

"Czasami brakuje słów aby opisać rzeczywistość. Niektóre wydarzenia 'komentują się same'. W niedzielę podejmiemy decyzję, czy chcemy aby 2 mld złotych, ratowały życie i wsparły oddziały onkologiczne, czy jednak będziemy dalej opłacać telewizję rządową. TVP czy Onkologia? Dla mnie wybór jest oczywisty" - napisała kandydatka KO Agnieszka Wyrwał.

"TVP jak zwykle, PIS-bis. Najpierw puszcza Dudę, a potem przestrzega przed wystąpieniem prof. Grodzkiego. Ten przestrzega przed kontynuacją polityki wykluczeń, międzynarodowej izolacji, polityki kończącej się drożyzną i upadkiem poczucia naszego bezpieczeństwa" - napisał senator Bogdan Zdrojewski.

"Orędzie prof. Grodzkiego się nie podoba, ale łaskawcy z TVP podjęli trudną decyzję, że jednak je pokażą, a o swoich rozterkach poinformują widzów" - skomentował ironicznie dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej Tomasz Żółciak.

"Naprawdę? TVP recenzuje orędzie marszałka prof. Grodzkiego przed jego emisją?" - napisała kandydatka Polski 2050 Izabela Bodnar.



"W TVP Info permanentna agitacja polityczna trwa od rana do nocy, ale taka agitacja pasuje zarządowi TVP" - skomentował dziennikarz WP.pl Rafał Mrowicki.



"Po wyborach, w TVP potrzebna będzie solidna ekipa sprzątająca. Zmiany zaczną się już od poniedziałku. Nie można odpuścić" - napisał Jan Strzeżek z Trzeciej Drogi.

"Dobra. Grodzki zrobił agitkę w orędziu. No ale oburzająca się na to tzw. telewizja publiczna to jest szczyt hipokryzji..." - napisał dziennikarz Robert Feluś.

"Ale, że TVP na finiszu będzie zaniepokojone potencjalnym "naruszeniem zasady równości komitetów wyborczych"?" - dodał Jakub Krupa z "Newsweeka".