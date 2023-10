Do wypadku z udziałem motocyklistki doszło 11 października na jednym ze skrzyżowań w Lublinie. Według ustaleń lubelskiej policji, 22-latka nie zastosowała się do zakazu skrętu w lewo i doprowadziła do zderzenia z samochodem.

Lublin. Motocyklistka zderzyła się z samochodem osobowym. "Nie zastosowała się do zakazu"

Do wypadku doszło o godz. 17:20 na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Narutowicza w Lublinie. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu miejskiego. Lubelska policja opublikowała je ku przestrodze w swoich mediach społecznościowych.

Na nagraniu widać, jak 22-latka na skrzyżowaniu skręca w lewo, w momencie, gdy znajduje się na pasie ruchu przeznaczonym do jazdy na wprost. Wówczas doszło do zderzenia motocyklistki z samochodem osobowym.

"Pomimo groźnie wyglądającego zdarzenia, kierująca motocyklem Kawasaki nie odniosła obrażeń ciała, które zagrażałyby jej życiu. Kobieta po badaniach, jeszcze tego samego dnia została ukarana mandatem karnym kredytowanym w kwocie 1500 zł" - poinformował nadkomisarz Andrzej Fijołek rzecznik prasowy Lubelskiej Policji.

Wypadki z udziałem motocyklistów w 2023 roku. Zginęło 113 kierujących

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformowało 15 września, że od 1 czerwca do 13 września 2023 r. w 1076 wypadkach z udziałem motocyklistów zginęło 120 osób - 113 kierujących i siedmioro pasażerów, natomiast 1018 osób zostało rannych. "Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez motocyklistów była nadmierna prędkość. Natomiast nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną wypadków z udziałem motocyklistów, do których przyczynili się inni kierujący" - podała policja.