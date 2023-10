Częstochowa (woj. śląskie) jest miejscem silnie związanym z Kościołem. Na Jasną Górę organizowane są pielgrzymki i wycieczki zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Okazuje się jednak, że młodych wierzących jest coraz mniej nawet w Częstochowie.

Częstochowa. Uczniowie wypisują się z lekcji religii. "Udział faktycznie spada"

Według doniesień "Gazety Wyborczej", ponad połowa uczniów szkół średnich w Częstochowie zrezygnowała z lekcji religii. Natomiast w podstawówkach rodzice wypisali z tego przedmiotu co piąte dziecko. Jeszcze dwa lata temu na lekcje religii uczęszczało ponad 88 procent uczniów podstawówek, ale od tamtego czasu frekwencja spadła o ponad 5 procent.

- To widoczna tendencja - potwierdziła wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 53 Edyta Borowiecka. - Gdy wprowadzono przepis, że ocena z religii będzie wliczana do średniej, przez chwilę udział w religii się zwiększył, dzieci i ich rodzice postawili na możliwość podniesienia średniej. To jednak minęło i udział w lekcjach religii faktycznie spada - powiedziała wicedyrektorka.

Lekcje religii mają być organizowane w niekorzystny sposób. Ksiądz powiedział, co jego zdaniem jest powodem rezygnacji uczniów

Rzecznik archidiecezji częstochowskiej ksiądz Mariusz Bakalarz został zapytany przez dziennikarzy o powody wypisywania się dzieci z religii. - Są to między innymi w głównej mierze utrata wiary przez rodziców i w konsekwencji nieprzekazywanie wiary i praktyki swoim dzieciom - odpowiedział duchowny. Ksiądz powiedział, że w szkołach średnich plany zajęć są przeładowane, a religia jest umieszczana w niekorzystnym miejscu, co powoduje trudności dla osób dojeżdżających z innych miejscowości.

Pod koniec października ubiegłego roku "Wyborcza" pisała, że we Wrocławiu "został pobity rekord" w rezygnacji uczniów z uczestnictwa w lekcjach religii w postaci ponad 80 proc. uczniów szkół średnich. Dyrektora jednego z wrocławskich liceów stwierdził w rozmowie z Onetem, że odejścia z lekcji religii są "ogólną tendencją, na którą Kościół sam sobie zapracował poprzez ujawnione liczne skandale z jego udziałem". Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Wrocław. Frekwencja na lekcjach religii spada. "Lepiej, jeśli rodzic umrze, niż mieliby się rozwieść".