Trzy zawiadomienia na Jarosława Kaczyńskiego po incydencie przed pomnikiem smoleńskim

Jak informuje RMF FM, do warszawskiej prokuratury wpłynęły łącznie trzy zawiadomienia na Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wydarzeń, które miały miejsce 10 października przez pomnikiem smoleńskim w Warszawie. Jedno z nich dotyczy zniszczenia wieńca o wartości 400 złotych.

Drugie dotyczy znieważenie pomnika, przez ustawienie przed nim uszkodzonej dekoracji. Trzecie zgłoszenie dotyczy usiłowania kradzieży telefonu, którego wartość oszacowano na 1500 złotych. Ostatnie zawiadomienie złożył mężczyzna, który nagrywał prezesa PiS przed pomnikiem. Jarosław Kaczyński miał próbować wyrwać mu telefon.



Śledczy mają ocenić, czy zachowanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości stanowi podstawę do wszczęcia przeciwko niemu postępowań.

Incydent w miesięcznicę smoleńską. Jarosław Kaczyński zniszczył wieniec

Do zdarzenia doszło 10 października w kolejną miesięcznicę smoleńską. Jak co miesiąc na mszy, a później przed pomnikiem smoleńskim w Warszawie pojawiają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. W okolicy pojawiają się także przeciwnicy rządu, którzy organizują z tej okazji happeningi.

Jarosław Kaczyński, który składał kwiaty przed pomnikiem, w pewnym momencie zwrócił uwagę na inny wieniec, na którym pojawił się napis: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. STOP KREOWANIU FAŁSZYWYCH BOHATERÓW!". Prezesowi PiS nie spodobała się tabliczka, która była dołączona do wieńca. Gdy próbował ją zdjąć, doprowadził do uszkodzenia całej formy.

Wówczas jeden z mężczyzn zaczął krzyczeć do Kaczyńskiego, by zostawił wieniec. - To nie jest twoje, "Kaczor", zostaw to! Morderco, złodzieju! Policja! Proszę tego pana aresztować! To jest kradzież w miejscu publicznym, kradnie naszą własność - powiedział. Na kolejnych nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać, jak prezes PiS podchodzi do jednego z interweniujących funkcjonariuszy i domaga się spisania mężczyzny oraz chce znać jego dane.