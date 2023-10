Posłanka Platformy Obywatelskiej Magdalena Filiks ubiega się o reelekcję w najbliższych wyborach parlamentarnych, startując z listy Koalicji Obywatelskiej. Mimo kampanii wyborczej i udziału w licznych konferencjach prasowych posłanka konsekwentnie odmawiała rozmowy z mediami. Niespodziewanie w czwartek udzieliła wywiadu Michałowi Kaczmarkowi z Super.fm.

Magdalena Filiks o prowadzeniu kampanii wyborczej: Były momenty, w których się bałam

W swojej pierwszej od dawna rozmowie z przedstawicielem mediów Filiks przyznała, że decyzja o dalszym angażowaniu się w politykę była jedną z najtrudniejszych w jej życiu. Określiła ją jednak jako słuszną, podkreślając, że działalność polityczna pomogła jej wyjść z żałoby. Wśród pozytywnych aspektów prowadzenia kampanii posłanka wymieniła kontakt z ludźmi, który miał jednak również negatywne oblicze w postaci "agresji ze strony wyborców PiS".

- Zdarzały się sytuacje, że te ataki były dla mnie tak trudne, że ciężko było mi ustać na nogach, oddychać. Musiałam się chować w samochodzie, poczekać pół godziny, a czasem przerwać prowadzenie kampanii - cytuje słowa posłanki Onet. - Słyszałam, że mam się wynosić do Niemiec, że jestem zdrajcą, złodziejem. (...) Usłyszałam też życzenia śmierci. Były momenty, kiedy mój pracownik biura musiał mnie zasłaniać. Były momenty, w których się bałam - opowiadała.

Posłanka KO krytykuje PiS. Zamiast rządu "zorganizowana grupa przestępcza"

Sprawowanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość posłanka nazwała "zorganizowaną grupą przestępczą", zaś techniki stosowane przez polską prokuraturę "metodami białoruskimi". - Byłam i jestem zastraszana. Moje córki się boją. (...) Prokuratura wzywa świadków, z którymi nie miałam kontaktu od lat. Grozi się im więzieniem, a później wypytuje, czy byłam złą mamą - relacjonowała Magdalena Filiks. Na tym zakończyła temat, zapowiadając, że o całej sytuacji może opowiedzieć po wyborach. - Dziś Polska to jest PiS, to jest Kaczyński, to jest Ziobro. Nie mamy żadnej niezależnej prokuratury, więc mogłabym pójść do Ziobry, by powiedzieć, co robi mi Ziobro - mówiła posłanka.

Zapytana o komunikację z kontrkandydatkami z partii rządzącej, Filiks stwierdziła, że nie chce mieć z nimi żadnego kontaktu. - Dla mnie ci ludzie są wcieleniem zła. Są oszustami, złodziejami, manipulantami. Zepsuli Polskę, idąc po trupach do celu i nie oglądając się na żadne konsekwencje. To, co zrobili, to zbrodnia na narodzie. Zbrodnia na Polakach. Chcę, by zniknęli z powierzchni Ziemi, ale najpierw odpowiedzieli za to, co zrobili - podsumowała.

Tragiczna śmierć syna Magdaleny Filiks. Mikołaj nie miał jeszcze 16 lat

29 grudnia 2022 r. Radio Szczecin opublikowało artykuł autorstwa Tomasza Duklanowskiego. Poruszono w nim sprawę Krzysztofa F., który został skazany za podanie narkotyków oraz molestowanie seksualne osób nastoletnich. Zawarte w tekście informacje pozwalały na identyfikację ofiary byłego samorządowca, 15-letniego syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Informację tę powieliło również TVP Info. 3 marca br. Magdalena Filiks poinformowała publicznie o śmierci jej syna Mikołaja. Niespełna 16-letni chłopak popełnił samobójstwo 17 lutego. Od tamtego czasu posłanka mierzy się z hejtem i publikacjami o szczegółach jej życia rodzinnego, które nieustannie dementuje.