Onet: 21-latka w zaawansowanej ciąży na 40 dni trafiła do aresztu. Nagle ją wypuszczono. "Tylko płakałam"

W czwartek Onet opisał historię 21-letniej Flavii, która w siódmym miesiącu ciąży trafiła na 40 dni do aresztu śledczego w Grudziądzu. "Wiadomo, że zażądał tego prokurator Michał Gołda, którego kariera nabrała rozpędu po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. A potem podpisany przez niego wniosek przyklepał sędzia Adam Grzejszczak, bez nawet chwili refleksji" - stwierdza portal.

Ciężarna Flavia i jej mąż trafili do aresztu. W tle kryptowaluty

Policja weszła do mieszkania kobiety 18 kwietnia około 6 rano. Flavia dowiedziała się wówczas, że "zdaniem prokuratury jest członkiem mafii zajmującej się praniem brudnych pieniędzy". Kobieta martwiła się w tej sytuacji szczególnie swoim stanem. - Miałam rodzić za kilkanaście tygodni. Wiedziałam, że jeśli będą trzymać mnie w celi, umrę tam ja albo moje dziecko - powiedziała Flavia w rozmowie z Onetem. - Jako prawnik widziałem już wiele absurdów. Ale jak żyję, czegoś takiego jeszcze nie. To, co spotkało tę kobietę, to już chyba nawet nie jest Białoruś. To są standardy prawne z Teheranu - ocenił z kolei prawnik kobiety.

Jak opisuje portal, Flavia i jej mąż inwestowali na giełdzie w kryptowaluty. Już w przeszłości napotkali problemy w związku z tym, gdy "trafili na konto przejęte przez przestępców", ale sprawę wyjaśniono. Tym razem chodziło o inną sprawę. Flavia sprzedała bowiem niejakiej Agacie C. kryptowaluty za kwotę 10 tys. złotych. Według doniesień Onetu wcześniej, w lutym 2023 roku Agata C. znalazła na Facebooku ogłoszenie o pracę i wysłała swój numer telefonu, nie wiedząc, że ma do czynienia z grupą przestępczą, która okradła ją na 242 tys. złotych, zaciągnęli na nią kilka kredytów i namówili na założenie profilu na giełdzie Binance. To tam kupiła kryptowaluty od Flavii i jej męża. - Pani Agata C. niewątpliwie została oszukana. Tyle że Flavia nie miała z tym nic wspólnego. Skąd niby miała wiedzieć, że ktoś wcześniej okradł tę panią? - mówi adwokat kobiety.

Flavia: Stosowali terror psychologiczny, a ja tylko płakałam

- Na komisariacie bawili się ze mną w dobrego i złego policjanta. Jeden proponował herbatkę i jabłuszko, a drugi wrzeszczał, że zajmuję się praniem pieniędzy. Oni stosowali terror psychologiczny, a ja tylko płakałam - opisuje swoje przeżycia Flavia. Kobieta trafiła następnie do aresztu w Grudziądzu.

"29 maja 2023 r., po burzliwej rozprawie i przy sprzeciwie prokuratora Gołdy, sąd cofa poprzednią decyzję i decyduje się wypuścić ciężarną Flavię na wolność" - czytamy w Onecie. Dzieje się to po tym, gdy Flavii udaje się zatrudnić do obrony mec. Osińskiego, który zaskarża decyzję o aresztowaniu. Kobieta w lipcu, już na wolności, rodzi synka. Nie ma przy niej jednak męża.

- Kiedy pan mi opowiada, że mimo ciąży wsadzili tę panią do aresztu, mnie przypomina się historia sprzed kilku lat, gdy jeden z prokuratorów chciał przesłuchiwać kobietę w trakcie porodu - komentuje w rozmowie z Onetem dr Hanna Machińska, była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich. - To jest skandal. Skandal prokuratorski i skandal sądowy. W mojej opinii to naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczące nieludzkiego, poniżającego traktowania - dodaje.

Mąż Flavii nadal jest w areszcie. Prokurator wnioskuje o dalsze przedłużanie

Andrzej, mąż kobiety, który również został aresztowany, przebywa w areszcie od kwietnia. "Prokurator zabrania im wzajemnego kontaktu, ponieważ wedle jego wersji oboje są członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Boi się, że będą mataczyć i utrudnią mu rozwikłanie sprawy" - informuje Onet.

"Prokurator Gołda z uporem maniaka wnioskuje do sądu o dalsze przedłużanie tymczasowego aresztu dla Andrzeja. Kolejni sędziowie podczas kilkunastominutowych posiedzeń przystają na dalsze więzienie mężczyzny. We wrześniu 2023 r., za pośrednictwem mec. Pawła Osińskiego, Flavia i Andrzej próbują uzyskać od prokuratora zgodę na krótkie widzenie Andrzeja z synkiem" - opisuje portal. Jednak prokurator odmawia, ponieważ uważa, że wizyta dziecka w areszcie mogłaby wywołać w nim traumę.