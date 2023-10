Prokuratura Okręgowa w Zamościu (woj. lubelskie) skierowała akt oskarżenia przeciwko 29-latce do sądu. Śledczy ustalili, że kobieta doprowadziła do śmierci swojego dziecka. Ponadto w sprawie pojawiły się szokujące szczegóły, o których poinformowała Polska Agencja Prasowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Domański: Koalicja nigdy nie usiądzie do stołu z Konfederacją

Lubelskie. Prokuratura oskarżyła Magdalenę P. o zabójstwo noworodka. Śledczy ujawnili wstrząsające szczegóły

Magdalena P. została oskarżona o zabójstwo noworodka. - Zażywając uprzednio produkty o właściwościach poronnych oraz substancję psychotropową wywołała przedwczesną akcję porodową w 33. tygodniu ciąży, poza szpitalem w warunkach domowych. Następnie, bezpośrednio po urodzeniu dziecka z objawami niedotlenienia, wbrew prawnemu obowiązkowi podjęcia opieki nad noworodkiem, po odcięciu pępowiny nie wezwała fachowej pomocy medycznej, której noworodek wymagał wskutek wcześniactwa, doprowadzając go do śmierci - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu Anna Rębacz w rozmowie z PAP.

Biegli ustalili, że kobieta była poczytalna w momencie popełnienia czynu. 29-latka złożyła zeznania, podczas których nie przyznała się do stawianych zarzutów. Śledczy nie ujawnili treści wyjaśnień z uwagi na dobro śledztwa. Sąd zastosował wobec kobiety dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Policja znalazła zwłoki noworodka w torbie na zakupy pod łóżkiem. Kobieta ma jeszcze dwójkę dzieci

Według doniesień portalu Lublin112.pl, mieszkanka miejscowości Wirkowice zgłosiła się do szpitala w 2021 roku z silnymi bólami brzucha. Lekarze skierowali ją na oddział ginekologii, gdzie stwierdzono, że niedawno doszło do porodu. Kobieta zaprzeczała, co skłoniło lekarzy do wezwania policji. Zwłoki noworodka znaleziono w jednym z domów na terenie gminy Izbica. Ciało było ukryte pod łóżkiem w torbie na zakupy. W międzyczasie stan kobiety uległ pogorszeniu, ale lekarzom udało się uratować jej życie. Portal informował, że kobieta ma jeszcze dwójkę dzieci.