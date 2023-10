Katarzyna i Paweł od sześciu lat mieszkali i pracowali w Szwecji, ale przyjechali w lipcu tego roku na wakacje do Polski. Byli wtedy świadomi, że wkrótce zostaną rodzicami. Niespodziewanie rozpoczęła się akcja porodowa 27-latki, która na zawsze zmieniła życie rodziny. O zdarzeniu poinformowała "Interwencja" w Polsat News.

Kołobrzeg. Śmierć 27-latki po porodzie. Kobieta przeszła sześć operacji i walczyła o życie 28 dni

Kobieta 31 lipca została przetransportowana do szpitala w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). - Żona dostała krwotoku z dróg rodnych, więc zadzwoniliśmy do lekarza i kazał nam jechać do szpitala. Żona zaczęła rodzić, o 4:40 przynieśli mi bobasa. I czekałem na żonę. Żona przyjechała uśmiechnięta. Rozmawialiśmy. Dali jej małego, nakarmiła go - opowiedział Paweł Kożuchowski w rozmowie z dziennikarzami "Interwencji". Radość nie trwała długo, ponieważ kobieta tego samego dnia trafiła na OIOM z niewydolnością krążeniowo oddechową. Później przeprowadzono sześć operacji.

- Nie potrafili zatamować tych krwotoków przez około dwa tygodnie. Zostały dializowane jej nerki, które przestały funkcjonować. To trwało 28 dni. Doszło do marskości wątroby, zapalenia płuc i w efekcie zgonu - przekazała pani Stanisława. - Ostatnie słowa żony to: "Kocham cię". I chciała zdjęcia z małym, żebym jej zrobił. Potem już nie było z żoną kontaktu - powiedział pan Paweł.

Okazało się, że lekarze podczas porodu zdecydowali, że sytuacja wymaga przeprowadzenia cesarskiego cięcia. - Cesarskie cięcie nie byłoby czymś złym, gdyby je wykonano dobrze. Z epikryzy wynika jasno, że podczas tego zabiegu została przecięta tętnica biodrowa oraz moczowody - przekazała matka Pawła, pani Stanisława.

Mężczyzna wini szpital za śmierć swojej żony. Prokuratura wszczęła śledztwo

Ekipa "Interwencji" starała się ustalić, co wykazało wewnętrzne postępowanie placówki, ale rzecznik odpowiedział, że procedura nadal trwa. Szpital zaznaczył, że rozpoczął postępowanie, ale nie zamierza tego komentować w żaden sposób. - Nie mamy żadnych wyników - przekazał rzecznik. Natomiast przedstawicielka placówki poinformowała, że sprawę wyjaśnia prokuratura, z którą szpital współpracuje przy wyjaśnianiu sprawy.

- Śledztwo prowadzone jest w sprawie bezpośredniego sprowadzenia zagrożenia na życie i zdrowie pacjentki oraz nieumyślnego sprowadzenia jej śmierci. Prokurator zabezpieczył wszelką dokumentację medyczną. Zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok pacjentki i dopiero po wynikach sekcji zwłok, będzie można zaplanować dalsze czynności - poinformował Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Jak przekazał Polsat News, pan Paweł za śmierć żony wini personel kołobrzeskiego szpitala. 32-latek ma nadzieję, że śledczy ustalą powody zgonu i kto powinien za to odpowiedzieć. - Ja nie potrafię funkcjonować normalnie teraz. Ja nie odpuszczę, dopóki się nie dowiem prawdy - zapowiedział mężczyzna.

