Policjanci o incydencie przed pomnikiem. "Kaczyński podżegał do przekroczenia uprawnień"

10 października przed pomnikiem smoleńskim na pl. Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński zniszczył wieniec, który złożył Zbigniew Komosa. Następnie polityk wydawał zgromadzonym tam policjantom polecenia. - Potraktował policjantów jak swoich parobków - komentował jeden ze stołecznych policjantów w rozmowie z Onetem.

Warszawa. Policjanci oburzeni zachowaniem Jarosława Kaczyńskiego przed pomnikiem smoleńskim

Rafał Jankowski, szef policyjnych związkowców w rozmowie z Onetem skomentował incydent, do którego doszło 10 października. - Żaden polityk, a nawet członek rządu, nie może wydawać poleceń policjantom. Nie może tego robić nawet minister spraw wewnętrznych i administracji, jak również premier czy wicepremier. Funkcjonariuszowi mogą wydawać polecenia tylko jego przełożeni - zwracał uwagę Jankowski.



- Podczas tej sytuacji przed pomnikiem policjanci zachowali się właściwie. Uniemożliwili bezpośrednią konfrontację między stronami sporu. W Polsce przyjęło się, nie wiedzieć czemu, że wszyscy wskazują policjantom, co mają robić. Jak widać, udzieliło się to, niestety, również politykom - dodał Rafał Jankowski.

Inni pracownicy policji również są oburzeni zachowaniem Kaczyńskiego. - Potraktował policjantów jak swoich parobków. Wydawał im polecenia, jakby byli jego ochroniarzami albo niewolnikami. (...) Widocznie jest przyzwyczajony, że na co dzień wszyscy wokoło niego skaczą i robią wszystko, co rozkaże. Tylko że to nie jest jego prywatna policja, tylko formacja państwowa, która ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkich obywateli, nie tylko jednego - uznał anonimowo jeden z policjantów w rozmowie z Onetem.

- Zachowanie prezesa PiS było z jednej strony podżeganiem do przekroczenia uprawnień. Bo musi być powód do legitymowania, już nie mówiąc o przekazywaniu komuś nieuprawnionemu danych personalnych osoby legitymowanej - mówił z kolei były funkcjonariusz policji.

Warszawa. Jarosław Kaczyński zniszczył wieniec, który Zbigniew Komosa złożył przed pomnikiem smoleńskim

10 października w centrum Warszawy odbyła się msza z okazji kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński składa tego dnia również wieniec przed pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy w Smoleńsku. We wtorek podczas złożenia kwiatów, polityk PiS-u zniszczył tabliczkę umieszczoną na wieńcu, który złożył przed pomnikiem Zbigniew Komosa, aktywista i przedsiębiorca. Następnie Kaczyński wydawał polecenia zgromadzonym na placu policjantom. Kazał m.in. legitymować osoby, które zwracały mu uwagę, aby nie niszczył wieńca. Żądał również podania ich danych osobowych. Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane w serwisie X.

Na tabliczce zniszczonej przez Kaczyńskiego widniał napis: "pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!". Przypomnijmy, sąd przyznał Komosie prawo do składania wieńca.